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07:25 (мск), источник: Nur.kz

Жителям Алматы страшно ездить в общественном транспорте

Общественным транспортом, несмотря на нововведения, недовольны многие алматинцы. В социальных сетях ведутся разговоры о том, что состояние некоторых автобусов оставляет желать лучшего, как внутри, так и снаружи, передает NUR.KZ.

Радость от появления новеньких автобусов в Алматы сменилась повседневными трудностями.

Еще одной помехой для комфортной и безопасной поездки в общественном транспорте становятся сами пассажиры. В сети выкладывают фото как комичных случаев, так и моментов, когда под угрозой может оказаться здоровье и жизнь.

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Так, например, пользователь сети Di Summer выложил пост, в котором пишет о том, что кондуктор забрался на поручень у двери. «И тут началось представление акробатики от кондуктора, который залез ногами на поручень у двери!!! Чем держался, непонятно… но когда несшийся автобус резко затормозил, он повалился назад, и чуть не сел на головы пассажиркам, кто знает, чем бы это могло закончиться, не схватись он вовремя за поручень…», — пишет пользователь сети.

Бесконечные давки в автобусах в часы пик создают высокую степень опасности для пассажиров, — делятся фотографиями горожане.

Высокая скорость, которую нередко развивают водители, превращает поездку в экстремальное приключение. С наступлением холодов большое количество пассажиров стали жаловаться на неравномерный график движения автобусов, когда подолгу приходится мерзнуть на морозе. Зачастую долгожданный автобус проезжает мимо.

«Зайти в переполненный автобус можно. А вот выйти из него уже сложнее…», — пишет Татьяна Киселева в соцсети.

«Передвигаясь на автобусе по городу, часто замечаю, что водители могут подолгу стоять на одной остановке, набивая салон пассажирами. После чего несутся, нарушают правила, игнорируют остановки. который залез ногами на поручень у двери!!!» — рассказал один из читателей NUR.KZ.

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