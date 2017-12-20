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07:29 (мск), источник: Nur.kz

Как Алматы украсили к праздникам на 175 млн тенге

Что нового появилось в городе в этом году?

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Алматы в этом году значительно изменился — добавились пешеходные зоны, появились велодорожки, произошли и другие изменения.

В обновленном городе должны быть и стильные украшения к Новому году, решили мы и отправились на разведку. Елки, подарки, огоньки и мишура — главные атрибуты праздника сохранились.

Как отметили в акимате, прошлогодние декорации после реставрационных работ использованы и в текущем году.

Однако новые украшения все же докупать приходится, как сообщает пресс-служба акимата, нерадивые горожане воруют елочные украшения с елок, ломают малые архитектурные формы, а при хранении и демонтаже конструкций происходит порча украшений. Елка у цирка уже готова к встрече Нового года.

А вот елочка недалеко от него, видимо, уже встретила праздник. Без иллюминации елка, увы, выглядит не слишком стильно. В некоторых местах города стали ставить вот такие стенды, селфи возле которых получаются удачными и днем, и вечером.

Главную елку города по традиции устанавливают возле Дворца Республики. Всего в городе акимат устанавливает в этом году 15 елок. Некоторые заведения, вместо того, чтобы ставить искусственную красавицу, наряжают настоящую. Красиво и экологично, тем более, что елка просто растет себе возле здания.

К слову, в 2017 году Управлению культуры и архивов Алматы на оформление города из местного бюджета было выделено 175 миллионов тенге на все декабрьские праздники (День первого президента, День Независимости, Новый год — прим.ред.), в 2016 году сумма составила — 215 миллионов тенге, сообщает акимат.

Не обошли украшением и главные пешеходные улицы. Прямо возле выхода из метро на Панфилова установлен вот такой рождественский венок. Чуть повыше — вот такой яркий подарок. А может, это вовсе не городское новогоднее украшение, а самый настоящий сюрприз от влюбленного парня своей избраннице?

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Украшений немного, зато иллюминация создает праздничное настроение. Все приобретенные элементы оформления будут использованы и в последующие годы, сообщили NUR.KZ в акимате.

Огромные цифры напомнят 1 января, какой год наступил. Впервые в Алматы оформлены не только магистральные улицы, но и улицы восьми районов города, мосты и развязки общей протяженностью более 260 км: гирляндами, иллюминациями, более 6800 элементов оформления, малыми архитектурными формами и кронштейнами.

На алматинском «Арбате» — проспекте Жибек Жолы тоже установлена елка. Правда, немного нестандартная, но от этого не менее красивая. Не забыл про украшения и Французский дом. На проспекте Назарбаева теперь постоянно идет «снег».

В темное время суток иллюминация выглядит просто отменно. В едином городском стиле оформил свой стенд и Есентай молл. А свою знаменитую среди алматинцев и гостей города елочку торговый центр ставит не первый год. Но, нужно признать, она всегда выглядит стильно и современно.

Кстати, в рамках украшения города к декабрьским праздникам планируется провести конкурс среди предприятий города Алматы на лучшее оформление к Новому году.

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