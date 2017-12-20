«Почта России»: Хабаровчане стали отправлять и получать больше посылок к Новому году

В ноябре-декабре этого года хабаровчане отправили и получили значительно больше посылок, чем за такой же период 2016 года. Специалисты «Почты России» еще не подвели итоги предпраздничной посылочной кампании — 2017, но прогнозируют, что показатели будут на 40−50% выше прошлогодних, сообщает портал «Губерния».

«Мы видим в ноябре-декабре традиционный рост посылочной почты [по сравнению с аналогичным периодом прошлого года]. Мы сейчас говорим о росте по мелким пакетам, которые идут с азиатского направления, домашним посылкам и EMS-отправлениям», — рассказал заместитель директора по посылочному бизнесу Евгений Луконькин.

Он добавил, что в целом в 2017 году хабаровчане стали чаще отправлять посылки «Почтой России». Всего через филиал компании, расположенный в краевой столице, прошло более 4 млн почтовых отправлений: в полтора раза больше, чем в 2016 году. Для того чтобы клиенты быстрее получали посылки, на «Почте» увеличили скорость обработки отправлений и расширили штат.

«Нагрузка на отделения тоже вырастает, для этого у нас увеличен штат курьеров. Если мы сравним прошлый год с этим, то у нас значительно увеличилось количество маршрутов, по которым работают наши курьеры. Ежедневно на маршруты в Хабаровске выходят от восьми до десяти курьеров, они доставляют отправления нашим получателям», — отметил Евгений Луконькин.

По словам специалиста, многие горожане предпочитают, чтобы посылки им доставляли курьеры. Эта услуга оплачивается дополнительно, но позволяет сэкономить время. Ускорить работу помогают смартфоны: сотрудники почты сканируют каждую упаковку, информация с адресом доставки автоматически заносится в базу, после чего программа создает маршруты для всех курьеров.

«Программа на автомате выстраивает оптимальный маршрут, который позволяет максимально быстро доставить большее количество посылок. В среднем курьер доставляет от 50 до 60 посылок в рабочую смену», — объяснил руководитель курьерской службы макрорегиона Дальний Восток Вячеслав Ипанчинцев.