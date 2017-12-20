«Почта России»: Хабаровчане стали отправлять и получать больше посылок к Новому году
Чтобы работать быстрее, курьеры используют специальную программу.
Чтобы работать быстрее, курьеры используют специальную программу.
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«Мы видим в
Он добавил, что в целом в 2017 году хабаровчане стали чаще отправлять посылки «Почтой России». Всего через филиал компании, расположенный в краевой столице, прошло более 4 млн почтовых отправлений: в полтора раза больше, чем в 2016 году. Для того чтобы клиенты быстрее получали посылки, на «Почте» увеличили скорость обработки отправлений и расширили штат.
«Нагрузка на отделения тоже вырастает, для этого у нас увеличен штат курьеров. Если мы сравним прошлый год с этим, то у нас значительно увеличилось количество маршрутов, по которым работают наши курьеры. Ежедневно на маршруты в Хабаровске выходят от восьми до десяти курьеров, они доставляют отправления нашим получателям», — отметил Евгений Луконькин.
«Программа на автомате выстраивает оптимальный маршрут, который позволяет максимально быстро доставить большее количество посылок. В среднем курьер доставляет от 50 до 60 посылок в рабочую смену», — объяснил руководитель курьерской службы макрорегиона Дальний Восток Вячеслав Ипанчинцев.
Специалисты обещают, что