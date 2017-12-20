Ветеринарные клиники Хабаровска — в ожидании наплыва клиентов

Грохот петард, хлопушки, извергающие снопы конфетти, включенный на полную катушку телевизор, снующие туда-сюда незнакомые люди и феерическая какофония запахов с праздничного стола. Как, по-вашему, чувствует себя в этой праздничной череде ваш домашний питомец?



О том, как облегчить участь домашних животных в праздники ИА «Хабаровский край сегодня» рассказала ветеринарный врач Елена Пронская.



— Традиция запасаться на новогодние каникулы килограммами снеди и изо дня в день производить на свет кулинарные изыски, до которых в обычное время не доходят руки, в наших людях практически неискоренима. И если, пострадав от такого изобилия, человеческий желудок обычно приходит в себя после приема пары таблеток, стимулирующих пищеварение, то животным «перебор» категорически противопоказан.



Когда собирается много гостей, их нужно заранее предупредить, что ничего со стола давать вашей кошке, собаке или другому питомцу не нужно и даже опасно.

В новогодние праздники к нам массово привозят животных с несварением или с острым панкреатитом. Им дают без разбора всякие шашлычки, колбаску, салаты с майонезом, причем делают это разные люди, поэтому хозяева могут и не уследить, сколько съедено. Лечение последствий довольно дорогостоящее.

Параллельно с опасностью переедания, в длинные выходные над мурками и тузиками нависает еще одна угроза — елки и гирлянды. Ветеринары настоятельно рекомендуют поднимать мишуру и гирлянды повыше от пола, а от использования «дождика» и вовсе отказаться. Особенно внимательными должны быть владельцы кошек: они более любопытны к всевозможным сверкающим «штучкам», да и забраться, в отличие от собак, могут куда угодно.

Елочные украшения, попав в пищеварительный тракт, естественным путем уже не выйдут. Животного придется оперировать, а стоит такая услуга в ветеринарных клиниках от 6 до 15 тыс. рублей. После хирургического вмешательства жертву нового года надо будет двое суток продержать под капельницей. Еще около 10 дней займет восстановительный период.

Бывают ситуации и вовсе непредсказуемы. К примеру, прошлогодний случай. К нам 1 января привезли пуделя. Утром хозяева проснулись, а собака лежит, поскуливает, не ест, не пьет. Сразу к ветеринару. Сделали рентген и были просто поражены: в желудке — пробка от шампанского! Видимо, ночью под бой курантов открывали бутылку, не заметили, как пробка отлетела на пол. А пес ее подобрал и целиком проглотил. Пришлось резать.

Конечно, это крайне редкий казус, но мы вас предупредили!

Отдельная когорта потенциальных пострадавших — хомяки, птицы, рыбки и экзотические домашние любимцы. Прежде чем сыпать корм в аквариум, стоит убедиться, что это точно нужная пачка, птичку лучше запереть в клетке (подальше от елочных соблазнов в виде блестящих игрушек и чрезмерного внимания ваших родственников и друзей), ну, а самых больших фантазеров специалисты просят воздержаться от экспериментов над грызунами.