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07:31 (мск), источник: Nur.kz

Астанчане за один день протерли ледяные горки ЭКСПО до дыр

Астанчане назвали новый ледяной городок на ЭКСПО посредственным — горки протерты до дыр, а ледяные скульптуры остались без рук, пишет NUR.KZ.

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Аким Астаны открыл зимний городок изо льда на территории ЭКСПО буквально на днях — 18 декабря, а астанчане уже успели протереть горки до асфальта. Правда своей вины горожане в этом не видят.

«У главной елки страны весьма посредственные горки. Скатываешься на асфальт — хотя только вчера городок торжественно открыли. Пожалуйста, сделайте пригодными для катания», — пишет астанчанин в Instagram.

Очевидно, что ледяные горки были залиты недостаточным слоем воды и снега. Недостаточно крепкими оказались и ледяные фигуры — уже спустя сутки супергерои остались без рук, не выдержав детских рукопожатий и объятий.

Руки героев были «снесены» ровно по месту «склейки» — фигуры сделаны из множества ледяных частей, некоторые из которых даже на вид слишком хрупки.

В эти выходные Асет Исекешев зажег главную елку страны на территории ЭКСПО — ледяной городок тут же был «атакован» сотнями астанчан, приехавшими на праздник вопреки сильным морозам.

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