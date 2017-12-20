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05:32 (мск), источник: АиФ Иркутск

Рекордные снегопады зафиксировали в районах Приангарья

Погода бьет рекорды.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 71% 757 мм рт. ст. 4 м/с

С начала декабря на юге и в центре области выпало от 34 до 43 мм снега, что превысило месячную норму в 2−2,5 раза, сообщает Гидрометцентр. Высота снега на утро 19 декабря составила 40−53 см.

В Иркутске выпало 40 мм осадков. Это более двух месячных норм. Норма осадков в областном центре в декабре — 19 мм. Предыдущий рекорд был отмечен в декабре 1969 года. Тогда за месяц выпало 49 мм, что почти в 3 раза превысило месячную норму. Обильные снегопады были вызваны продолжительным поступлением теплых и влажных воздушных масс с Атлантики и юга европейской территории России.

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