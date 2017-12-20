На правобережье Красноярска открылась «комната радости»

В комплексном центре социального обслуживания Кировского района такого торжества не было давно. Поводом для праздника радостный стало открытие комнаты психологической разгрузки, где семьи могут получить квалифицированную помощь в уютной, почти домашней обстановке. К примеру, детям справиться с трудностями поможет рисование мультиков на песке.



«Они будто проживают этот процесс, у них случаются новые открытия, переживания и они разрешают тем самым проблему», — рассказала психолог Надежда Опарова.



За помощью в центр приходят около двух тысяч семей. Раньше психологу приходилось проводить беседы с детьми и взрослыми в приспособленном помещении. «Это был большой зал, в котором было не совсем комфортно, когда приходили ребята и родители. Потому что он был по объёмам большой, не имел возможности создать доверительную атмосферу, которая необходима», — пояснила директор комплексного центра социального обслуживания Кировского района Людмила Сафонова.