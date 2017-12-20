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05:26 (мск), источник: Вести - Красноярск

На правобережье Красноярска открылась «комната радости»

На правобережье Красноярска открылась комната радости. Это оборудованный кабинет для консультаций у психолога.

Источник: Вести - Красноярск

В комплексном центре социального обслуживания Кировского района такого торжества не было давно. Поводом для праздника радостный стало открытие комнаты психологической разгрузки, где семьи могут получить квалифицированную помощь в уютной, почти домашней обстановке. К примеру, детям справиться с трудностями поможет рисование мультиков на песке.

«Они будто проживают этот процесс, у них случаются новые открытия, переживания и они разрешают тем самым проблему», — рассказала психолог Надежда Опарова.

За помощью в центр приходят около двух тысяч семей. Раньше психологу приходилось проводить беседы с детьми и взрослыми в приспособленном помещении. «Это был большой зал, в котором было не совсем комфортно, когда приходили ребята и родители. Потому что он был по объёмам большой, не имел возможности создать доверительную атмосферу, которая необходима», — пояснила директор комплексного центра социального обслуживания Кировского района Людмила Сафонова.

Во время загрузки произошла ошибка.



Открыть оснащённую всем необходимым «Комнату радости» удалось при поддержке Сибирской генерирующей компании, которая проводит в городе и другие социальные акции. «Вместе с центром социального обслуживания населения мы делаем ещё один проект — “Поделись теплом”. Он длиной в год, это целая серия больших мероприятий для тех, кто нуждается в тепле не физическом, а душевном», — рассказала заместитель директора красноярского филиала СГК Анастасия Дьякова.

Компания показывает, что энергетики согревают не только города, но и тех, кому особенно необходимы забота и внимание.

Анастасия ЦЫГАНКОВА

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