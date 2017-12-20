Дожившего до 100 лет приморца чествовали в Уссурийске

С теплыми словами поздравлений и пожеланий глава администрации УГО Евгений Корж обратился к ветерану: «Вы служите нам примером любви к Отчизне, мужества и стойкости. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства», — сказал глава администрации.

Затем Евгений Корж вручил юбиляру Почетную грамоту администрации УГО, цветы и памятный подарок.

Вице-губернатор Приморского края Валентин Дубинин пожелал юбиляру здоровья, а также впредь оставаться примером стойкости и мужественности ещё многие годы. «Огромное спасибо вам за созидательный и добросовестный труд, любовь к Родине и сопричастность к ее судьбе, это является достойным примером для молодежи», — акцентировал Валентин Дубинин.

В свою очередь Николай Павлович Улитин поблагодарил руководство города и края за заботу и внимание.

Отметим, Николай Павлович Улитин, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда и Профсоюза госучреждений.

Родился 19 декабря 1917 года в городе Иркутске. Его трудовая деятельность началась в 1932 году в слесарных мастерских. После окончания Иркутского сельскохозяйственного института в 1942 году был направлен в Лазовский район Приморского края главным инженером машинотракторной станции. С 1958 по 1985 год работал заведующим отделом механизации сельскохозяйственной Опытной станции — с 1976 года Приморский научно-исследовательский институт сельского хозяйства в поселке Тимирязевский. После выхода на пенсию занялся пчеловодством, с 1992 года по настоящее время возглавляет общество пчеловодов «Нектар» в Уссурийском городском округе. Общий трудовой стаж Николая Павловича Улитина — 54 года, в профессиональной деятельности 49 лет.

Награжден медалью за трудовую доблесть в годы Великой Отечественной войны, серебряной медалью ВДНХ за разработку и внедрение в производство сельскохозяйственных машин и другими ведомственными наградами. В настоящее время ведет активный образ жизни, передает опыт начинающим пчеловодам, занимается спортом.