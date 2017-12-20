Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ одержала первую победу над МОК после отстранения от ОИ-2018
Россияне подвели секс-итоги года
Сбербанк назвал курс доллара, который ожидает в 2018 году
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
ДНР сообщила о неудачной попытке офицеров РФ покинуть республику
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
В Киеве десятки тысяч поддержат войска РФ - опасение Тимошенко
Названы самые сексуальные женщины России
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
Киев предрек широкомасштабное наступление ополченцев — СМИ
Тимошенко: в Киеве тысячи поддержат войска РФ
Катерина Шпица нарушила принципы и снялась обнаженной – СМИ
Танк большого прорыва Т-80 получит форсажный режим
В Сети показали фигуры спортсменок из США и России
Ищенко: «Вежливые люди» для НАТО страшнее Калибра
Фильм, которым заменят «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Матвиенко рассказала о стыде из-за матрешек
Фоторепортажи
10Крушение скоростного поезда в штате Вашингтон
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
05:19 (мск), источник: ДЕЙТА

Дожившего до 100 лет приморца чествовали в Уссурийске

Церемония чествования Николая Павловича Улитина состоялась в администрации округа. Ветерана поздравили вице-губернатор Приморского края Валентин Дубинин и глава администрации УГО Евгений Корж, а также представители общественных организаций Уссурийска, сообщили Deita. ru в администрации города.

С теплыми словами поздравлений и пожеланий глава администрации УГО Евгений Корж обратился к ветерану: «Вы служите нам примером любви к Отчизне, мужества и стойкости. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства», — сказал глава администрации.

Затем Евгений Корж вручил юбиляру Почетную грамоту администрации УГО, цветы и памятный подарок.

Вице-губернатор Приморского края Валентин Дубинин пожелал юбиляру здоровья, а также впредь оставаться примером стойкости и мужественности ещё многие годы. «Огромное спасибо вам за созидательный и добросовестный труд, любовь к Родине и сопричастность к ее судьбе, это является достойным примером для молодежи», — акцентировал Валентин Дубинин.

В свою очередь Николай Павлович Улитин поблагодарил руководство города и края за заботу и внимание.

Отметим, Николай Павлович Улитин, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда и Профсоюза госучреждений.

Родился 19 декабря 1917 года в городе Иркутске. Его трудовая деятельность началась в 1932 году в слесарных мастерских. После окончания Иркутского сельскохозяйственного института в 1942 году был направлен в Лазовский район Приморского края главным инженером машинотракторной станции. С 1958 по 1985 год работал заведующим отделом механизации сельскохозяйственной Опытной станции — с 1976 года Приморский научно-исследовательский институт сельского хозяйства в поселке Тимирязевский. После выхода на пенсию занялся пчеловодством, с 1992 года по настоящее время возглавляет общество пчеловодов «Нектар» в Уссурийском городском округе. Общий трудовой стаж Николая Павловича Улитина — 54 года, в профессиональной деятельности 49 лет.

Награжден медалью за трудовую доблесть в годы Великой Отечественной войны, серебряной медалью ВДНХ за разработку и внедрение в производство сельскохозяйственных машин и другими ведомственными наградами. В настоящее время ведет активный образ жизни, передает опыт начинающим пчеловодам, занимается спортом.

Михаил Грач.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Приморцам рассказали, как и что нужно пить в новогодние праздники
Дожившего до 100 лет приморца чествовали в Уссурийске
Устроивший взрыв в многоэтажке в Ставрополе мужчина ликвидирован
Белый дом заявил о жесткой позиции Трампа в отношении России
ГА ООН приняла резолюцию Украины по правам человека в Крыму
Расследование дела по крушению Ту-154 близ Сочи будет продлено
Росгвардия попросила россиян не рассказывать о планах на отпуск
В крушении самолета в Нарьян-Маре погиб факелоносец Олимпиады
Актеры из «Иронии судьбы» прокомментировали переход фильма
Спорт
Валерий Карпин: Не надо верить в Валеру, надо болеть за «Ростов» Новым главным тренером «Ростова» назначен Валерий Карпин. 48-летний специалист подписал контракт на 2,5 года
Авто
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась) Инцидент, в результате которого чудом никто не пострадал, произошел на одной из АЗС в Великобритании
Hi-Tech
iPhone X провалил отечественный тест Слишком хрупкий и долго заряжается
Кино
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька» В новогоднюю ночь канал «Россия 1» традиционно покажет сразу два праздничных шоу
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Хельсинки отказались от строительства большой мечети
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Леди
Энрике Иглесиас и Анна Курникова: невероятная история любви Похоже, именно умение скрыться чужих глаз и помогло Анне и Энрике стать одной из самых крепких парочек в звездных рядах
Дети
Гоша Куценко поздравил Елену Исинбаеву с рождением ребенка Актер оставил комментарий под снимком спортсменки в соцсети.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь