Илон Маск случайно опубликовал в Twitter свой номер телефона

Источник: Reuters

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Макс по ошибке опубликовал в Twitter свой номер телефона, твит могли увидеть все подписчики Маска (16,7 млн человек), но он его очень быстро удалил, сообщает Bloomberg.

Bloomberg удалось позвонить по номеру, который был в твите Маска. После гудков включился автоответчик и проиграл отрывок из видеоигры God of War. «С помощью богов вы сделали это. Каким-то образом вы добрались до меня. Я вас поздравляю и выражаю уважение». ​

Агентство уточнило, что Маск собирался отправить сообщение Джону Кармаку, техническому директору компании Oculus, занимающейся разработкой технологий виртуальной реальности.

«У тебя его секунда поговорить? Мой номер…», — приводит Bloomberg твит Маска.

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Ошибка Маска вызвала подозрения, что он, возможно, собирался пригласить Кармака в свою компанию или собирался обсудить возможное сотрудничество с Oculus. ​Помимо Tesla и SpaceX Маск возглавляет компании, занимающиеся исследованиями искусственного интеллекта OpenAI и Neuralink, а также строящую высокоскоростные тоннели The Boring Company.

Представительница Facebook сообщила, что Кармак не собирается покидать компанию, представители Tesla и Space Exploration Technologies Corp. не смогли ответить на вопросы Bloomberg.