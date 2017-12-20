МУПВ «Некрополь» выиграло контракт на содержание кладбищ во Владивостоке

Муниципальный контракт за 2,7 млн рублей выиграло МУПВ «Некрополь». В течение следующего года организация должна будет убирать «Лесное», «Морское», «Центральное» и кладбище на острове Русском, сообщает ИА PrimaMedia.

Согласно контракту МУПВ «Некрополь» должно будет убирать территорию от случайного мусора, а также от наносов грунта после ливней, тайфунов. Кроме того, зимой работники предприятия будут обязаны чистить кладбища от снега и льда, а также мыть металлические ограждения.