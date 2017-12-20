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07:43 (мск), источник: ИА Башинформ

Спасатели МЧС приглашают уфимцев на новогодний флешмоб

УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Сотрудники МЧС России в честь Дня спасателя приглашают уфимцев на новогодний флэшмоб, который состоится 21 декабря перед Городским культурно-досуговым центром (ул. Первомайская, 47).

Здесь будет организована выставка пожарной техники. В пожарные автомобили можно будет забраться и сделать селфи, обещают спасатели. А пожарный Дед мороз и Снегурочка проведут для детей конкурсы с детьми.

Начало в 14.00.

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