Спасатели МЧС приглашают уфимцев на новогодний флешмоб
УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Сотрудники МЧС России в честь Дня спасателя приглашают уфимцев на новогодний флэшмоб, который состоится 21 декабря перед Городским
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УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Сотрудники МЧС России в честь Дня спасателя приглашают уфимцев на новогодний флэшмоб, который состоится 21 декабря перед Городским
Здесь будет организована выставка пожарной техники. В пожарные автомобили можно будет забраться и сделать селфи, обещают спасатели. А пожарный Дед мороз и Снегурочка проведут для детей конкурсы с детьми.
Начало в 14.00.