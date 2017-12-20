В Хабаровске стартует конкурс для начинающих ледорезов
«Ледышка — Ха!» проводится в третий раз.
«Ледышка — Ха!» проводится в третий раз.
III открытый юношеский конкурс по ледяной скульптуре «Ледышка — Ха!» состоится в Хабаровске. Сейчас осуществляется прием заявок от начинающих ледорезов. Как и в прошлые годы, участие в зимнем творческом соревновании смогут принять юные хабаровчане в возрасте от 13 до 18 лет.
— Конкурс проводится для учащихся детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств, а также студентов Хабаровского краевого колледжа искусств. До 25 числа все желающие могут подать заявку, в которой указываются личные данные, а также эскиз будущей скульптуры. Тема свободная, — рассказывает подробности ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела по социальным вопросам комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом Диана Стрельникова.
Как отмечают организаторы, «Ледышка — Ха!» способствует развитию художественного и прикладного творчества мастеров художественной обработки льда и выявления талантливой молодежи города.