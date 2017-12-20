В Хабаровске стартует конкурс для начинающих ледорезов

III открытый юношеский конкурс по ледяной скульптуре «Ледышка — Ха!» состоится в Хабаровске. Сейчас осуществляется прием заявок от начинающих ледорезов. Как и в прошлые годы, участие в зимнем творческом соревновании смогут принять юные хабаровчане в возрасте от 13 до 18 лет.

— Конкурс проводится для учащихся детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств, а также студентов Хабаровского краевого колледжа искусств. До 25 числа все желающие могут подать заявку, в которой указываются личные данные, а также эскиз будущей скульптуры. Тема свободная, — рассказывает подробности ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела по социальным вопросам комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом Диана Стрельникова.

26 и 27 января 2018 года будет проводится сам конкурс. Организаторы обеспечат участникам 10 ледовых плит, которые установят возле второго корпус КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств». Все необходимые для создания шедевра инструменты конкурсанты должны принести сами. Итоги подведут в последний день состязаний — победителей наградят дипломами и призами.