В Красноярске определили самых быстрых в зимнем дрифте
В квалификационных заездах приняли участие 78 пилотов из Москвы,
В квалификационных заездах приняли участие 78 пилотов из Москвы,
На гоночной трассе «Красное Кольцо» (801-й км автодороги М-53 «Байкал») в минувшие выходные состоялся первый этап Winter Drift Battle в сезоне 2017−2018.
В квалификационных заездах приняли участие 78 пилотов из Москвы,
Личный зачет:
1 место — Лосев Евгений, ВАЗ 2102, Иркутск; 2 место — Потапов Иван, ВАЗ 2102, Красноярск; 3 место — Ермохин Дмитрий, ВАЗ 21053, Красноярск.
Командный зачет:
1 место — Аксеум (Скоробогатов Данила, Потапов Иван, Воронов Владимир); 2 место — AUTOPROFI Team (Азаров Степан, Лосев Евгений, Наумов Андрей); 3 место — 24/70 United (Гурский Эдуард, Минин Тимур, Гурский Дмитрий).