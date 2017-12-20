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06:01 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске определили самых быстрых в зимнем дрифте

В квалификационных заездах приняли участие 78 пилотов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Братска и других городов.

На гоночной трассе «Красное Кольцо» (801-й км автодороги М-53 «Байкал») в минувшие выходные состоялся первый этап Winter Drift Battle в сезоне 2017−2018.

В квалификационных заездах приняли участие 78 пилотов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Братска и других городов. По итогам квалификации была сформирована сетка топ-32, где в парных заездах определились победители этапа в личном и командном зачетах.

Личный зачет:

1 место — Лосев Евгений, ВАЗ 2102, Иркутск; 2 место — Потапов Иван, ВАЗ 2102, Красноярск; 3 место — Ермохин Дмитрий, ВАЗ 21053, Красноярск.

Командный зачет:

1 место — Аксеум (Скоробогатов Данила, Потапов Иван, Воронов Владимир); 2 место — AUTOPROFI Team (Азаров Степан, Лосев Евгений, Наумов Андрей); 3 место — 24/70 United (Гурский Эдуард, Минин Тимур, Гурский Дмитрий).

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