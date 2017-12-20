В Красноярске определили самых быстрых в зимнем дрифте

На гоночной трассе «Красное Кольцо» (801-й км автодороги М-53 «Байкал») в минувшие выходные состоялся первый этап Winter Drift Battle в сезоне 2017−2018.

В квалификационных заездах приняли участие 78 пилотов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Братска и других городов. По итогам квалификации была сформирована сетка топ-32, где в парных заездах определились победители этапа в личном и командном зачетах.