Неожиданный погодный сюрприз ждёт приморцев в конце недели

Источник: Восток Медиа

В конце рабочей неделе погода преподнесет жителям региона приятный сюрприз — в регионе потеплеет до +3 градусов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы Примгидромета, сегодня, 20 декабря, над Приморьем установился антициклон. Минувшей ночью в континентальных районах края воздух выхолодился до −21… −28 градусов, в центральных районах до −30… −39. По данным синоптиков, холоднее всего было в Чугуевском, Пожарском и Красноармейском районах. В течение дня в среду ожидается погода с переменной облачностью, без существенных осадков. Умеренный ветер подует с севера, северо-запада. Температура воздуха при этом составит −11… −16 градусов, на юге и побережье −4… −9 градусов.

В четверг, 21 декабря, в Приморье ожидается переменная облачность без осадков. Лишь в отдельных районах может пройти слабый снег. Ночь ещё будет морозной — от -17 до -25градусов, в горных районах −17… −33, на южном побережье −8… −13. Днём холодный воздух отступит и температурный фон начнет постепенно повышаться. На большей части края столбики термометров покажут −6… −13°C, а на юге и побережье от -4 до +1 градуса.

В пятницу, 22 декабря, на северо-запад Японского моря выйдет неглубокий циклон, над Приморьем будут смещаться его малоактивные фронтальные разделы. В отдельный районах пройдет небольшой снег. Фон ночных температур повысится до −13… −18, на побережье до −3… −8, на северо-востоке сохранится морозная погода — от -23 до -28. Днём в крае потеплеет до −5… −10, в южной половине местами воздух вовсе прогреется до +3.