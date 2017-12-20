Место для проведения фестиваля «Алтаргана» ищут в Иркутской области
В Иркутской области выбирают площадку для проведения ХIII международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана-2018».
В Иркутской области выбирают площадку для проведения ХIII международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана-2018».
Как сообщает 19 декабря 2017 года
«Иркутская область принимала фестиваль 10 лет назад. В следующем году к нам снова съедутся гости из Монголии и других зарубежных стран, из Бурятии, Забайкальского края. Планируется провести 14 конкурсов, которые связаны с бурятскими культурными и спортивными традициями, — сказал Сергей Левченко. — Есть разные предложения, где проводить мероприятия. В ближайшие дни мы их доработаем. То, что предложений много, говорит об уверенности людей, что они смогут принять фестиваль на достойном уровне, не хуже, чем в предыдущие годы. Люди хотят развивать свои территории, хотят показать, что они умеют».
Организаторы международного фестиваля «Алтаргана-2018» — правительство Иркутской области, региональные министерства культуры и архивов, спорта, администрация