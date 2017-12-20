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06:05 (мск), источник: Baikal-info.ru

Место для проведения фестиваля «Алтаргана» ищут в Иркутской области

В Иркутской области выбирают площадку для проведения ХIII международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана-2018».

Как сообщает 19 декабря 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области, сейчас предлагается несколько площадок — Иркутск, пос. Черемушки в Иркутском районе и п. Усть-Ордынский в Эхирит-Булагатском районе. Вопросы подготовки и проведения фестиваля обсудили на заседании совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа, которое прошло в поселке Бохан под председательством губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Как рассказал на заседании совета по делам УОБО заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Андрей Сальников, в Иркутске есть необходимая инфраструктура для проведения такого крупного мероприятия, которое планирует посетить около 6 тыс. участников и гостей. В то же время заместитель руководителя администрации УОБО Андрей Дмитриев подчеркнул, что в округе мероприятие вызывает больший зрительский интерес.

«Иркутская область принимала фестиваль 10 лет назад. В следующем году к нам снова съедутся гости из Монголии и других зарубежных стран, из Бурятии, Забайкальского края. Планируется провести 14 конкурсов, которые связаны с бурятскими культурными и спортивными традициями, — сказал Сергей Левченко. — Есть разные предложения, где проводить мероприятия. В ближайшие дни мы их доработаем. То, что предложений много, говорит об уверенности людей, что они смогут принять фестиваль на достойном уровне, не хуже, чем в предыдущие годы. Люди хотят развивать свои территории, хотят показать, что они умеют».

Организаторы международного фестиваля «Алтаргана-2018» — правительство Иркутской области, региональные министерства культуры и архивов, спорта, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, администрация Иркутска, администрация Иркутского района, Центр культуры коренных народов Прибайкалья, межрегиональное общественное движение «Всебурятская ассоциация развития культуры» и областная общественная организация «Бурятская национально-культурная автономия «Гэсэр» при поддержке Ассамблеи народов России и Ассамблеи народов Евразии.

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