В Красноярске завершается строительство самой крупной школы

Источник: Reuters

В красноярском микрорайоне «Иннокентьевский» завершается строительство самой большой школы города, сообщили в пресс-службе мэрии. Накануне с проверкой в учреждении побывал глава города Сергей Ерёмин.

Мэр осмотрел учебные классы, столовую, спортивный, хореографический залы, библиотечно-информационный центр. В настоящее время внутри новостройки наводится порядок, монтируется мебель. Внешний облик учреждения в корне отличается от всех школ Красноярска. Здание состоит из шести блоков переменной этажности. Практически весь центральный фасад остеклён. Предусмотрена безбарьерная среда.

«В школе есть несколько новшеств, которыми мы особенно гордимся. Например, библиотечно-информационный центр, в двух залах которого одновременно смогут заниматься 124 школьника. Это и замечательные кабинеты технологии, в которых создана возможность для изучения разных видов творчества. Это и сквозные кабинеты физики и химии, которые позволят выполнять интересные исследовательские проекты», — рассказывает Татьяна Дебёлова, директор школы № 151.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bc4opKADXEN/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bc4opKADXEN/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Побывал в новой школе в микрорайоне «Иннокентьевский». Условия для получения знаний - сказка! Все продумано до мельчайших деталей - и почти готово к открытию. Первые занятия пройдут в марте, а в новом учебном году здесь закипит полноценная школьная жизнь.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/eremin__krsk/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Сергей Еремин</a> (@eremin__krsk) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-19T13:07:54+00:00">Дек 19, 2017 at 5:07 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Построили школу практически за один год — это рекордные сроки для такого крупного учреждения. Впервые строительство контролировали родители. Планируется, что первые занятия в новой школе начнутся с марта будущего года. В полном объёме учебный процесс в школе-комплексе, который объединит новостройку и школу № 151, будет организован с сентября 2018 года.

Еще одной точкой инспекции мэра стала строительная площадка школы в микрорайоне «Слобода Весны». Возведение учреждения стартовало в начале сентября текущего года. На стройплощадке продолжается устройство свайного фундамента. Строится школа по типовому проекту, вместимость — 1280 человек. По словам генерального подрядчика, завершить возведение планируется в конце 2018 года. Уже сейчас определён профиль учреждения — проект «Профессорская школа». Кураторство педагогического университета создаст дополнительные возможности для школьников.

«Школа будет уникальной. Её дизайн-проект разрабатывается с учётом внеклассной урочной системы. Ребята смогут изучать учебный материал и формировать свои образовательные проекты. Считаю, что такой формат понравится детям. Аналогичные школы в России пока редкость, а в соседних к Красноярску городах — нет», — рассказал Валерий Ковалевский, ректор Красноярского государственного педагогического университета имени В. П. Астафьева.

Наряду со школами в микрорайонах «Слобода Весны» и «Иннокентьевский», сегодня в Красноярске строится ещё два общеобразовательных учреждения: в «Солнечном» и «Покровском» на 1280 мест каждое. Говоря о развитии инфраструктуры сферы общего образования, мэр отметил: