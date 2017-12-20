Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
Россияне подвели секс-итоги года
Матвиенко рассказала о чувстве стыда из-за матрешек
Поклонская прокомментировала вынесенный Улюкаеву приговор
Ирина и Сергей Безруковы встретились на концерте в Москве (фото)
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
Тимошенко: По Киеву ходят тысячи «зеленых человечков» в штатском
В Сети показали фигуры спортсменок из США и России
Катерина Шпица нарушила принципы и снялась обнаженной – СМИ
Танк большого прорыва Т-80 получит форсажный режим
В Сети показали фигуры спортсменок из США и России
Ищенко: «Вежливые люди» для НАТО страшнее Калибра
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
TMZ сообщил имена новорожденных детей Курниковой
Фоторепортажи
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
06:10 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске завершается строительство самой крупной школы

Первые занятия в ней начнутся с марта будущего года.

Источник: Reuters

В красноярском микрорайоне «Иннокентьевский» завершается строительство самой большой школы города, сообщили в пресс-службе мэрии. Накануне с проверкой в учреждении побывал глава города Сергей Ерёмин.

Мэр осмотрел учебные классы, столовую, спортивный, хореографический залы, библиотечно-информационный центр. В настоящее время внутри новостройки наводится порядок, монтируется мебель. Внешний облик учреждения в корне отличается от всех школ Красноярска. Здание состоит из шести блоков переменной этажности. Практически весь центральный фасад остеклён. Предусмотрена безбарьерная среда.

«В школе есть несколько новшеств, которыми мы особенно гордимся. Например, библиотечно-информационный центр, в двух залах которого одновременно смогут заниматься 124 школьника. Это и замечательные кабинеты технологии, в которых создана возможность для изучения разных видов творчества. Это и сквозные кабинеты физики и химии, которые позволят выполнять интересные исследовательские проекты», — рассказывает Татьяна Дебёлова, директор школы № 151.

Во время загрузки произошла ошибка.

Построили школу практически за один год — это рекордные сроки для такого крупного учреждения. Впервые строительство контролировали родители. Планируется, что первые занятия в новой школе начнутся с марта будущего года. В полном объёме учебный процесс в школе-комплексе, который объединит новостройку и школу № 151, будет организован с сентября 2018 года.

Еще одной точкой инспекции мэра стала строительная площадка школы в микрорайоне «Слобода Весны». Возведение учреждения стартовало в начале сентября текущего года. На стройплощадке продолжается устройство свайного фундамента. Строится школа по типовому проекту, вместимость — 1280 человек. По словам генерального подрядчика, завершить возведение планируется в конце 2018 года. Уже сейчас определён профиль учреждения — проект «Профессорская школа». Кураторство педагогического университета создаст дополнительные возможности для школьников.

«Школа будет уникальной. Её дизайн-проект разрабатывается с учётом внеклассной урочной системы. Ребята смогут изучать учебный материал и формировать свои образовательные проекты. Считаю, что такой формат понравится детям. Аналогичные школы в России пока редкость, а в соседних к Красноярску городах — нет», — рассказал Валерий Ковалевский, ректор Красноярского государственного педагогического университета имени В. П. Астафьева.

Наряду со школами в микрорайонах «Слобода Весны» и «Иннокентьевский», сегодня в Красноярске строится ещё два общеобразовательных учреждения: в «Солнечном» и «Покровском» на 1280 мест каждое. Говоря о развитии инфраструктуры сферы общего образования, мэр отметил:

«Планируем, что в ближайший бюджетный цикл мы сможем построить пять школ в микрорайонах: “Слобода Весны”, “Солнечный”, “Покровский”, “Пашенный” и “Бугач”. Это густонаселённые территории, где ведётся интенсивное жилищное строительство. Понятно, что силами города реализовать такие масштабные проекты невозможно. Поэтому основное участие в плане финансирования — это поддержка федерального бюджета».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Пум «Роева ручья» переселили в новый вольер
В центре Красноярска на глазах у полицейских неожиданно умер водитель
Устроивший взрыв в многоэтажке в Ставрополе мужчина ликвидирован
Белый дом заявил о жесткой позиции Трампа в отношении России
ГА ООН приняла резолюцию Украины по правам человека в Крыму
Расследование дела по крушению Ту-154 близ Сочи будет продлено
Росгвардия попросила россиян не рассказывать о планах на отпуск
В крушении самолета в Нарьян-Маре погиб факелоносец Олимпиады
Актеры из «Иронии судьбы» прокомментировали переход фильма
Спорт
Валерий Карпин: Не надо верить в Валеру, надо болеть за «Ростов» Новым главным тренером «Ростова» назначен Валерий Карпин. 48-летний специалист подписал контракт на 2,5 года
Авто
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась) Инцидент, в результате которого чудом никто не пострадал, произошел на одной из АЗС в Великобритании
Hi-Tech
iPhone X провалил отечественный тест Слишком хрупкий и долго заряжается
Кино
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька» В новогоднюю ночь канал «Россия 1» традиционно покажет сразу два праздничных шоу
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Вертикальный лес, мечеть и зал Елизаветы. Архитекторы выбирают лучшие здания в мире
Миронов: программе реновации Петербурга нужна перезагрузка за счет бюджета
Леди
Энрике Иглесиас и Анна Курникова: невероятная история любви Похоже, именно умение скрыться чужих глаз и помогло Анне и Энрике стать одной из самых крепких парочек в звездных рядах
Дети
Гоша Куценко поздравил Елену Исинбаеву с рождением ребенка Актер оставил комментарий под снимком спортсменки в соцсети.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь