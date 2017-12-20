В Красноярске завершается строительство самой крупной школы
Первые занятия в ней начнутся с марта будущего года.
Первые занятия в ней начнутся с марта будущего года.
В красноярском микрорайоне «Иннокентьевский» завершается строительство самой большой школы города, сообщили в
«В школе есть несколько новшеств, которыми мы особенно гордимся. Например,
Построили школу практически за один год — это рекордные сроки для такого крупного учреждения. Впервые строительство контролировали родители. Планируется, что первые занятия в новой школе начнутся с марта будущего года. В полном объёме учебный процесс в
Еще одной точкой инспекции мэра стала строительная площадка школы в микрорайоне «Слобода Весны». Возведение учреждения стартовало в начале сентября текущего года. На стройплощадке продолжается устройство свайного фундамента. Строится школа по типовому проекту, вместимость — 1280 человек. По словам генерального подрядчика, завершить возведение планируется в конце 2018 года. Уже сейчас определён профиль учреждения — проект «Профессорская школа». Кураторство педагогического университета создаст дополнительные возможности для школьников.
«Школа будет уникальной. Её
«Планируем, что в ближайший бюджетный цикл мы сможем построить пять школ в микрорайонах: “Слобода Весны”, “Солнечный”, “Покровский”, “Пашенный” и “Бугач”. Это густонаселённые территории, где ведётся интенсивное жилищное строительство. Понятно, что силами города реализовать такие масштабные проекты невозможно. Поэтому основное участие в плане финансирования — это поддержка федерального бюджета».