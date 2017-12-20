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07:22 (мск), источник: VN.ru

Погода в Новосибирске 21—24 декабря: тепло с запада

Потепление придет в Новосибирскую область уже в четверг, 21 декабря. Относительно комфортная погода продержится как минимум до воскресенья — 22, 23 и 24 декабря, прогнозируют новосибирские синоптики.

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Первая половина недели выдалась в Новосибирской области морозной, иногда столбик термометра опускался ниже минус 30 градусов. Но уже к четвергу нас ждет потепление, сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

«Изменение погоды предполагается 21 декабря, когда в Новосибирскую область придут волновые возмущения атмосферы из районов Среднего Урала. С этим процессом мы ждем увеличения облачности, возможен слабый снег. Ветер усилится в порывах до 14 метров в секунду, возможны слабые метели», — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

В четверг днем воздух прогреется до минус 8−13 градусов, ночные температуры будут достигать отметок минус 15−20 градусов. В пятницу днем температура составит минус 12−17 градусов, юго-западный ветер усилится до 12−17 метров в секунду. В большинстве районов области вероятен небольшой снег, местами метель.

В выходные дни погода будет переменчивая. В субботу продолжится влияние сибирского антициклона, осадки прекратятся. Наиболее прохладная погода ожидается по северным районам области за счет поступления холодной арктической воздушной массы. Днем температура по области останется практически в тех же пределах: минус 12−17 градусов. В воскресенье возможно ослабление морозов до минус 7−12 градусов.

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