Погода в Новосибирске 21—24 декабря: тепло с запада

Первая половина недели выдалась в Новосибирской области морозной, иногда столбик термометра опускался ниже минус 30 градусов. Но уже к четвергу нас ждет потепление, сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

«Изменение погоды предполагается 21 декабря, когда в Новосибирскую область придут волновые возмущения атмосферы из районов Среднего Урала. С этим процессом мы ждем увеличения облачности, возможен слабый снег. Ветер усилится в порывах до 14 метров в секунду, возможны слабые метели», — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

В четверг днем воздух прогреется до минус 8−13 градусов, ночные температуры будут достигать отметок минус 15−20 градусов. В пятницу днем температура составит минус 12−17 градусов, юго-западный ветер усилится до 12−17 метров в секунду. В большинстве районов области вероятен небольшой снег, местами метель.