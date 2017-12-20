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07:41 (мск), источник: СуперОмск

Известный микроминиатюрист изобразил мэра Омска Оксану Фадину на рисе — фото

Житель Санкт-Петербурга, бывший омич Андрей Рыкованов изобразил портрет первой женщины-мэра Омска, который можно рассмотреть только в микроскоп.

Снимок был опубликован в омских соцсетях.

«Омск должен знать своих гениев! Микроминиатюрист творит чудеса на зернышках, и вот одна из его работ на срезе рисового зерна!», — написала в посте, судя по фамилии, родственница микроминиатюриста, Елена Рыкованова.

В комментариях омичи похвалили мастера, отметив, что на такую микроминиатюру необходимо много терпения.

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