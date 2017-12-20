Известный микроминиатюрист изобразил мэра Омска Оксану Фадину на рисе — фото
Житель
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Житель
Снимок был опубликован в омских соцсетях.
«Омск должен знать своих гениев! Микроминиатюрист творит чудеса на зернышках, и вот одна из его работ на срезе рисового зерна!», — написала в посте, судя по фамилии, родственница микроминиатюриста, Елена Рыкованова.
В комментариях омичи похвалили мастера, отметив, что на такую микроминиатюру необходимо много терпения.