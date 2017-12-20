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06:44 (мск), источник: АиФ Омск

Кому и на сколько повысят пенсии в Омской области в 2018 году?

Пенсии проиндексируют уже 1 января.

Источник: РИА "Новости"

Перед Новым годом омичи не только покупают друг другу подарки и закупают продукты для праздничного стола, но и интересуются различными нововведениями, например, в сфере ЖКХ или пенсионного страхования. Традиционно с новым годом приходят и новости о росте цен на коммунальные услуги или продукты, а также об индексации пенсий.

Пенсия по старости.

В 2018 году индексация пенсий впервые будет произведена не в феврале как обычно, а в январе.

С 1 января размер страховой пенсии увеличится на 3,7%, а стоимость пенсионного коэффициента (балла) составит 81,49 руб. Напомним, что на январскую индексацию могут рассчитывать только неработающие пенсионеры, а их в Омской области большинство — 92%.

Остальные 8% омских пенсионеров получат прибавку к пенсии только в августе, именно тогда произведут перерасчёт в связи со страховыми взносами, уплаченными работодателем за предыдущий год.

«Средний размер страховой пенсии по старости в Омской области составит 12 926,76 рублей, размер фиксированной выплаты — 4 982,9 руб. На выплату страховой пенсий в 2018 году Омским отделением ПФР будет направлено 85,3 млрд рублей», — сообщает пресс-служба Омского отделения пенсионного фонда России.

Отметим, что в 2018 году неработающим пенсионерам, доход которых ниже прожиточного минимума, продолжат выплачивать социальные доплаты.

В Омской области подобную поддержку получат около 79 тыс. человек, с учётом всех доплат минимальная пенсия в регионе будет 8480 рублей — таков прожиточный минимум пенсионера в Омской области.

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Социальная пенсия.

С 1 января 2018 года изменения произойдут и в выплатах социальных пенсий. Так, право получать выплаты получат дети-подкидыши. Согласно закону, детьми-подкидышами считаются дети, у которых в свидетельстве о рождении отсутствуют сведения о родителях.

Право на данную социальную выплату получат дети в возрасте до 18 лет или до 23 лет (при условии, что они обучаются по очной форме по основным образовательным программам в организациях в вузах ссузах). Размер социальной пенсии — 11578,81 руб.

Отметим, что для получения данного вида пенсии необходимо обратить в пенсионных фонд и оформить все необходимые документы.

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