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06:59 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе конкурс красоты «Башкортостан гузэле» определил победительницу

УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе состоялся финал конкурса красоты «Башкортостан гузэле». За главную корону уходящего года боролись 14 самых красивых девушек со всей республики.

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9
фотографий
9
фотографий

1-е место завоевала Гульгена Багаутдинова из Стерлибашевского района. Она недавно снялась в проекте телерадиостудии «Тамыр» — сериале «Бирешмэ!» («Дерзай!»). Победительница конкурса получила главный приз — белую норковую шубу и бриллиантовое колье, а также сертификат на участие в финале конкурса «Королева России International» в 2018 году.

2-е место досталось Зухре Исянгуловой из Федоровского района, 3-е место получила Айгуль Юнусова из Хайбуллинского района. Этим трем девушкам удалось показать не только свою красоту, но и смекалку, отвечая на вопросы зрителей. Призовой фонд составил полмиллиона. Всем участницам были вручены подарки — «приданое невесты», сертификаты в салоны красоты, национальные украшения, косметика, сувениры.

Как сообщал ранее «Башинформ», на сцену конкурсанток выводил старший мужчина из рода — отец, брат или муж.

«Зрителей очень тронул момент, когда взволнованные отцы, только приехавшие из районов, с трепетом и гордостью представляли своих дочерей, — рассказала организатор конкурса Айгуль Утяганова. — Еще одним интересным моментом была целая песня, посвященная спонсорам, в которой перечисляли всех и благодарили».

В жюри работали заместитель директора ТРК «Иремель», председатель Общества башкирских женщин, кандидат филологических наук Гульнур Кульсарина, главный специалист Исполкома Всемирного курултая башкир Марат Гильманов, управляющий клуба «Ретро» Арина Даянова, директор «Ювелирцентра» Андрей Кузнецов, директор студии национальных украшений Рушан Валеев, директор компании «ИстНова» Хакан Кырмаджи и директор главного информационного партнера конкурса — телеканала БСТ Шамиль Ишемьяров.

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