В Уфе конкурс красоты «Башкортостан гузэле» определил победительницу

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1-е место завоевала Гульгена Багаутдинова из Стерлибашевского района. Она недавно снялась в проекте телерадиостудии «Тамыр» — сериале «Бирешмэ!» («Дерзай!»). Победительница конкурса получила главный приз — белую норковую шубу и бриллиантовое колье, а также сертификат на участие в финале конкурса «Королева России International» в 2018 году.

2-е место досталось Зухре Исянгуловой из Федоровского района, 3-е место получила Айгуль Юнусова из Хайбуллинского района. Этим трем девушкам удалось показать не только свою красоту, но и смекалку, отвечая на вопросы зрителей. Призовой фонд составил полмиллиона. Всем участницам были вручены подарки — «приданое невесты», сертификаты в салоны красоты, национальные украшения, косметика, сувениры.

Как сообщал ранее «Башинформ», на сцену конкурсанток выводил старший мужчина из рода — отец, брат или муж.

«Зрителей очень тронул момент, когда взволнованные отцы, только приехавшие из районов, с трепетом и гордостью представляли своих дочерей, — рассказала организатор конкурса Айгуль Утяганова. — Еще одним интересным моментом была целая песня, посвященная спонсорам, в которой перечисляли всех и благодарили».