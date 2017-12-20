В Челябинске появились две новые улицы
На этот раз в Ленинском и Курчатовском районах города.
На этот раз в Ленинском и Курчатовском районах города.
На заседании городской думы во вторник, 19 декабря, местные депутаты официально озвучили два названия новых улиц в городе. В Ленинском районе новая улица будет называться Варламовской. Она располагается рядом возле Магнитогорской.
Вторая улица, а вернее переулок, будет называться Кварцевым. И соседство у этого новейшего переулка в Курчатовском районе будет достойное — улица Турмалиновая.