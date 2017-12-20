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07:37 (мск), источник: Kazinform

Более полумиллиона казахстанцев не смогут выехать за границу на Новый год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Более полумиллиона казахстанцев не могут выехать за границу из-за долгов. Об этом в ответе на официальный запрос МИА «Казинформ» сообщили в департаменте по исполнению судебных актов Министерства юстиции РК.

Источник: Reuters

«По состоянию на 13 декабря 2017 года всего было выставлено 690529 временных ограничений на выезд за пределы Казахстана (из них в 2016 году — 164 972 временных ограничений, в 2017 году 229 656 временных ограничений на выезд за пределы Казахстана)», — говорится в сообщении.

Согласно Закону страны «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» судебный исполнитель вправе ограничить выезд гражданина Казахстана за границу, если тот имеет задолженность в размере 20 МРП (1 МРП = 2 269 тенге).

В настоящее время Минюст совместно с АО «Казпочта» предлагает должнику возможность проведения оплаты своей задолженности через кассовые службы и терминалы в пунктах пропуска через государственную границу и общественных местах городов и областей Казахстана.

Напомним, с 15 мая запущен сервис по приему оплаты задолженности по исполнительным производствам для автоматической отмены мер по обеспечению исполнения исполнительных документов, в том числе и снятия временного ограничения на выезд.

«Также с 10 июня текущего года реализован функционал онлайн оплаты с помощью мобильных приложений на базе iOS и Android. Посредством данного функционала любой гражданин, введя в качестве идентификатора свой индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или сообщив его работнику кассового отделения, может получить сведения об имеющейся задолженности и оплатить ее на месте, за исключением задолженности по периодическим взысканиям (взыскание алиментов и возмещения вреда), а также требований исполнительного документа неимущественного характера (принуждение, обязание, вселение, выселение). При этом в системе автоматически формируется постановление об отмене мер обеспечения, в том числе и запретов на выезд. Снятие временного ограничения производится в течение 30 минут», — рассказали корреспонденту Казинформа в Минюсте.

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При этом в ведомстве уточнили, что автоматическая отмена временного ограничения на выезд за пределы Казахстана по оплаченным задолженностям посредством кассовых служб и терминалов, производится только по запретам, выставленным после 1 июля 2015 года и находящихся на исполнении у судебных исполнителей. В остальных случаях снятие ограничения на выезд осуществляется путем предоставления подтверждающих документов об оплате долга судебному исполнителю.

В настоящее время терминалы АО «Казпочта» установлены в аэропортах Астаны, Алматы, Актау, Караганды, Шымкента, Актобе, Атырау и Кызылорды, где прием оплаты с 21 июня текущего года осуществляется в круглосуточном режиме. В последующем планируется установка терминалов по всей республике.

«Учитывая положительный эффект и опыт данного функционала, Министерство юстиции планирует тиражировать данный сервис во всех банках второго уровня, используя их разветвленную сеть банкоматов по аналогии с сервисом оплаты реализованного совместно с АО «Казпочта», — рассказали в Минюсте.

Всего с момента запуска посредством финансовых инструментов АО «Казпочта» оплачено 396 должниками долгов на сумму 24 391 725 тенге.

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