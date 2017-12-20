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07:32 (мск), источник: ЕАН

Свердловчанам рассказали, как будут выдавать пенсию в новогодние каникулы

На Среднем Урале не будет досрочной доставки пенсии в декабре 2017 года за выходные дни января. Об этом сообщает пресс-служба свердловского отделения Пенсионного фонда РФ.

Источник: РИА "Новости"

Выплата пенсии получателям, которые выбрали организацию, осуществляющую доставку средств на дом (предприятие почтовой связи или другая организация), начнется по графику с 3 января 2018 года.

Получателям, которые выбрали кредитную организацию, перечисление пенсий будет осуществляться по обычному графику начиная с 13 января.

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