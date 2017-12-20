Челябинская стройфирма выплатит 650 тысяч работнику, упавшему с 24 этажа

Суд в Челябинске обязал строительную организацию выплатить компенсацию в 650 тысяч рублей работнику, упавшему с 24 этажа строящегося дома, сообщают в пресс-центре региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл на стройке на Комсомольском проспекте в октябре 2016 года. 52-летний монтажник сорвался с большой высоты, пострадавшего обнаружили и передали медикам лишь на следующее утро.

«Мужчина длительное время находился на лечении, после чего установлено его вегетативное состояние, отсутствие продуктивного контакта, он признан инвалидом 1 группы с утратой 100% трудоспособности. Согласно акту расследования, полученная травма признана несчастным случаем на производстве. При этом работодатель своевременно не выявил факт произошедшего несчастного случая, в связи с чем не принял мер к своевременному оказанию помощи пострадавшему», — отмечают в прокуратуре.

После обращения в надзорное ведомство супруги пострадавшего прокуратура в интересах работника подала иск в суд, который вынес решение о взыскании с организации компенсации морального вреда.