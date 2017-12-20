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07:49 (мск), источник: Newtimes.kz

Названа причина необъяснимого бесплодия у семейных пар

Американские ученые обнаружили новую вероятную причину ранее необъяснимых случаев бесплодия у семейных пар, передает Lenta.ru.

Источник: Newtimes.kz

Исследование опубликовано в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, сообщает EurekAlert.

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Специалисты установили, что у женщин, которые по неизвестным врачам причинам не могут забеременеть, наблюдается более высокий уровень тиротропина по сравнению с женщинами, предпосылки бесплодия которых выявляются медицинским обследованием.

Число женщин с неустановленными причинами бесплодия, у которых содержание данного гормона превышало 0,117 нанограмма на миллилитр крови, оказалось в два раза больше, чем женщин, состоящих в парах с мужчинами с диагностированным бесплодием.

К подобным выводам авторы пришли, проанализировав данные о состоящих в парах и пытающихся забеременеть женщинах 18−39 лет, наблюдавшихся в 2000—2012 годах в больницах Partner HealthCare System в Бостоне (Массачусетс). В 187 таких парах бесплодие (причины которого не ясны) связывалось с женщинами, у 52 — с мужчинами.

«Возможно, что высокий уровень тиротропина может отрицательно повлиять на женщин, которые пытаются забеременеть», — отметила соавтор исследования Паунех Фазели.

Тиротропин вырабатывается передней долей гипофиза головного мозга. Повышенный уровень в крови данного вещества является признаком нарушений в работе щитовидной железы.

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