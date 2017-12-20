Дорогой Дед Мороз. Как не столкнуться с мошенниками при заказе аниматоров на детский праздник

Портал iz.ru — о том, на что обратить внимание, чтобы вызов сказочных героев не обернулся суровой прозой жизни.

Чем я рискую?

Самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются любящие родители, две: Дед Мороз не пришел, несмотря на внесенную заранее предоплату, или Дед Мороз и Снегурочка пришли, но оказались ворами и после них вы не досчитались ценных вещей. Но заработать легкие деньги в сезон хочется всем. Поэтому может случиться и так, что аниматором представился человек, к работе с детьми не имеющий никакого отношения. И тогда материальных потерь вы не понесете, но праздник будет безнадежно испорчен.

Что делать?

Соответствующие рекомендации для россиян на своем сайте уже опубликовал Роспотребнадзор. В первую очередь, ведомство рекомендует обязательно заключить с агентством или с самими аниматорами письменный договор о возмездном оказании услуг, предварительно внимательно изучив его условия. Добейтесь того, чтобы в документе были указаны личные данные приглашенных артистов — это отобьет у мошенников охоту навязывать свои услуги, зато в случае неожиданного исчезновения Деда Мороза или его плохой работы, вам будет, кому предъявлять претензии.

С кем посоветоваться?

Перед тем, как остановить свой выбор на ком-то конкретно, тщательно изучите рынок, а лучше — поговорите с друзьями и знакомыми, которые уже заказывали артистов, и возьмите контакты проверенных аниматоров. Если спросить совета не у кого, или заказанные Дед Мороз и Снегурочка друзьям не понравились, подобрать артистов самостоятельно можно двумя способами.

Где искать и как искать?

Рекрутинговое агентство или агентство по организации праздников. Здесь главное — обратить внимание на уровень самой компании. У нее должна быть долгая история на рынке, это не должна быть новогодняя «однодневка». Честные компании по организации праздников, скорее всего, предлагают услуги не только к Новому году, но и к другим событиям. Проверить качество услуг можно по портфолио, размещенном на сайте компании, по отзывам в интернете, а также по упоминаниям компании в социальных сетях — там больше всего шансов найти непредвзятое мнение других заказчиков. Если компания дорожит репутацией, то о качестве приглашенных артистов она позаботится сама.

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На интернет-сайтах с частными объявлениями. Многие артисты и аниматоры в это время ищут заказы самостоятельно. Скорее всего, их слуги окажутся несколько дешевле, поскольку им не придется платить процент агентству. Искать их объявления можно на специализированных сайтах, где специалисты в разных сферах предлагают свои услуги, или на сайте частных объявлений. Однако и рисков в этой ситуации больше, поскольку ответственность за выбор кандидата несете лично вы. Чтобы не нарваться на мошенников, обращайтесь только к крупным сайтам — там проще оценить артиста по отзывам, оставленным другими заказчиками.

Если отзывов нет — это существенный повод насторожиться. Скорее всего, ранее человек на детских праздниках не работал. Как и в случае с агентствами, крупные интернет-ресурсы и зарегистрированные на них артисты больше заинтересованы в долгосрочной работе и в качестве предлагаемых услуг. А вот если вы заплатите человеку с сайта-однодневки, а Дед Мороз в назначенный час так и не объявится, может оказаться, что претензии предъявлять некому.

И в любом случае, если вы предпочли работать с Дедом Морозом-«частником» лучше сразу договориться о предварительной встрече, чтобы на празднике вас не ждали неприятные сюрпризы.

Как не переплатить?

Изучите предложения в нескольких источниках (например, у крупных праздничных компаний и на нескольких сайтах для аниматоров, работающих в частном порядке). Так вы поймете, сколько в реальности могут стоить услуги Деда Мороза в зависимости от ваших целей, какие есть ценовые категории и варианты, а главное — поймете среднюю цену на услуги аниматоров.

Если кто-то из кандидатов готов работать за меньшие деньги, стоит отнестись к этому очень осторожно. Вполне возможно, что человек или не имеет никакого опыта, или окажется мошенником или вором. Если все остальное в этом кандидате вас устраивает, уточните у него причину столь низкой цены.

Средняя цена на услуги Деда Мороза в конце декабря составляет около двух—трех тыс. рублей за полчаса. Это — стандартный срок, на который обычно заказывают артистов. Однако чем ближе к Новому Году, тем дороже будет стоить это удовольствие. Вечером 31 декабря Дед Мороз обойдется вам примерно в 10 тыс. рублей, а то и больше.

Немного снизить цену можно в случае, если вы готовы обойтись без Снегурочки или сократить время пребывания у вас аниматоров — например, Дед Мороз может не водить с детьми хоровод, а просто приехать, чтобы поздравить ребенка и отдать ему подарок. Однако на такие условия в «страду» пойдет не каждый аниматор, особенно востребованный.

Зато чем раньше вы устроите праздник, тем больше у вас шансов не переплатить — в конце концов, в сам Новый год могут быть и другие способы порадовать детей.