Жителей Красноярского края наказали за курение на 3 миллиона
Часть нарушителей отделалась профилактической беседой, но в половине случаев административная комиссия приняла решение наложить штраф.
Часть нарушителей отделалась профилактической беседой, но в половине случаев административная комиссия приняла решение наложить штраф.
С начала года жителей Красноярского края оштрафовали за курение в неположенных местах на 3,3 млн рублей.
Как пояснили в
Стражи порядка напомнили, что по закону курение запрещено в помещениях и возле школ, детских садов и других образовательных заведений, учреждений культуры и спорта, около больниц и санаториев, торговых центров, в гостиницах и административных зданиях, а также на детских площадках. Кроме этого нельзя курить в поездах, самолетах, и кораблях и в лифтах многоквартирных домов.