Жителей Красноярского края наказали за курение на 3 миллиона

Как пояснили в пресс-службе краевой полиции, сотрудники правоохранительных органов за год зафиксировали 6,9 тыс. правонарушений, связанных с нарушением правил курения табака. Часть нарушителей отделалась профилактической беседой, но в половине случаев административная комиссия приняла решение наложить штраф. В общей сложности жители края заплатят больше 3,3 млн рублей.

Стражи порядка напомнили, что по закону курение запрещено в помещениях и возле школ, детских садов и других образовательных заведений, учреждений культуры и спорта, около больниц и санаториев, торговых центров, в гостиницах и административных зданиях, а также на детских площадках. Кроме этого нельзя курить в поездах, самолетах, и кораблях и в лифтах многоквартирных домов.