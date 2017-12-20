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08:09 (мск), источник: Newslab.ru

Жителей Красноярского края наказали за курение на 3 миллиона

Часть нарушителей отделалась профилактической беседой, но в половине случаев административная комиссия приняла решение наложить штраф.

С начала года жителей Красноярского края оштрафовали за курение в неположенных местах на 3,3 млн рублей.

Как пояснили в пресс-службе краевой полиции, сотрудники правоохранительных органов за год зафиксировали 6,9 тыс. правонарушений, связанных с нарушением правил курения табака. Часть нарушителей отделалась профилактической беседой, но в половине случаев административная комиссия приняла решение наложить штраф. В общей сложности жители края заплатят больше 3,3 млн рублей.

Стражи порядка напомнили, что по закону курение запрещено в помещениях и возле школ, детских садов и других образовательных заведений, учреждений культуры и спорта, около больниц и санаториев, торговых центров, в гостиницах и административных зданиях, а также на детских площадках. Кроме этого нельзя курить в поездах, самолетах, и кораблях и в лифтах многоквартирных домов.

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