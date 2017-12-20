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08:01 (мск), источник: Вести Приморье

Уже на этой неделе начнется строительство моста через реку Кроуновка

Строительство моста займет 11 месяцев. Длина нового мостового перехода с подходами составит 850 метров, самого моста — 121,2 метра. Ширина моста составит восемь метров, включая тротуар шириной 2,25 метра. Завершить работы по строительству моста в село Кроуновка должно завершиться в ноябре 2018 года. В настоящее время проезд через реку Кроуновка осуществляется по двум временным переправам. Капитальная конструкция была повреждена во время тайфуна «Гони» в 2015 году.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Уже на этой неделе начнется строительство моста через реку Кроуновка в Уссурийском городском округе. Как сообщили в администрации Приморского края, строительство моста займет 11 месяцев. Длина нового мостового перехода с подходами составит 850 метров, самого моста — 121,2 метра. Ширина моста составит восемь метров, включая тротуар шириной 2,25 метра. Завершить работы по строительству моста в село Кроуновка должно завершиться в ноябре 2018 года.

В настоящее время проезд через реку Кроуновка осуществляется по двум временным переправам. Капитальная конструкция была повреждена во время тайфуна «Гони» в 2015 году.

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