Уже на этой неделе начнется строительство моста через реку Кроуновка

Строительство моста займет 11 месяцев. Длина нового мостового перехода с подходами составит 850 метров, самого моста — 121,2 метра. Ширина моста составит восемь метров, включая тротуар шириной 2,25 метра. Завершить работы по строительству моста в село Кроуновка должно завершиться в ноябре 2018 года. В настоящее время проезд через реку Кроуновка осуществляется по двум временным переправам. Капитальная конструкция была повреждена во время тайфуна «Гони» в 2015 году.