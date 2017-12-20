Медики озвучили график работы поликлиник в новогодние праздники
В связи с длинными новогодними выходными, которые в этом году будут длиться с 30 декабря по 8 января, изменится график работы медучреждений края.
В связи с длинными новогодними выходными, которые в этом году будут длиться с 30 декабря по 8 января, изменится график работы медучреждений края.
В обычном круглосуточном режиме будут работать стационары, травмпункты, служба скорой медицинской помощи. Вызов скорой помощи со стационарного телефона 03, 103 или 112. При возникновении неотложных состояний, горожане могут обратиться за консультацией к врачам — консультантам скорой медицинской помощи по телефону 299−24−24.
Травмпункты г. Красноярска:
· 262−51−02 кабинет регистратуры детский.
· 262−01−55 кабинет регистратуры взрослый.
· 262−02−55 кабинет первичного взрослого приема.
ул. Юшкова, 22а, тел. 247−80−28.
ул. Инструментальная, 12, тел. 264−01−00.
Глазной травмпункт для взрослых и детей — ул. Никитина, 1 В, тел. 228−07−14.
При неотложных состояниях стоматологическую помощь в г. Красноярске будет оказывать круглосуточно:
Взрослому населению на правобережье Красноярска в городской стоматологической поликлинике № 3 (ул. Коммунальная, 6а, тел 201−10−39);.
Взрослому населению на левобережье Красноярска — в городской стоматологической поликлинике № 2 (ул. Железнодорожников, 26, тел. 221- 57 -35);.
Взрослому населению Советского района в ООО «Стоматология для Вас» (ул. Тельмана, 32а, тел.291−51−55).
Детям до 18 лет включительно — в городской детской клинической больнице № 5 (ул. Щорса, 83, тел.260−23−23). 223−12−23 (приемный покой).
Телефон горячей линии «Право на здоровье» — 8−800−700−000−3.