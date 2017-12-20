Медики озвучили график работы поликлиник в новогодние праздники

Источник: НИА Красноярск

Амбулаторно-поликлинической сетью 30 декабря, 3 и 6 января 2018 года с 08.00 до 16.00 будет вестись прием следующими врачами: терапевтом участковым, хирургом, педиатром участковым, акушером-гинекологом (в женской консультации), стоматологом (в стоматологической поликлинике), стоматологом детским, а также организована работа процедурного и перевязочного кабинетов. Министерство здравоохранение обращает внимание на то, что записаться на плановый прием к врачу в указанные дни можно заблаговременно. В эти дни будут обслуживаться и вызовы на дому, их прием будет осуществляется до 14.00, сообщает пресс-служба минздрава.

Кроме того, медработники будут активно посещать больных по переданной информации с подстанций скорой медицинской помощи и осуществлять патронажи. Дежурство скорой помощи будет увеличено до 106 бригад.

В обычном круглосуточном режиме будут работать стационары, травмпункты, служба скорой медицинской помощи. Вызов скорой помощи со стационарного телефона 03, 103 или 112. При возникновении неотложных состояний, горожане могут обратиться за консультацией к врачам — консультантам скорой медицинской помощи по телефону 299−24−24.

Травмпункты г. Красноярска:

Травматолого-ортопедическое отделение № 1 ул. Баумана 20 «б», тел. 243−16−89.

Травматолого-ортопедическое отделение № 2 ул. Ленина 150 корп.1, тел. 221−03−62.

Травматолого-ортопедическое отделение № 3 ул. Джамбульская19, тел.224−29−92.

Травматолого-ортопедическое отделение № 5 пр. Красноярский рабочий 48 В.

· 262−51−02 кабинет регистратуры детский.

· 262−01−55 кабинет регистратуры взрослый.

· 262−02−55 кабинет первичного взрослого приема.

ЛОР-травмпункт для детей.

ул. Юшкова, 22а, тел. 247−80−28.

ЛОР-травпункт для взрослых.

ул. Инструментальная, 12, тел. 264−01−00.

Глазной травмпункт для взрослых и детей — ул. Никитина, 1 В, тел. 228−07−14.

При неотложных состояниях стоматологическую помощь в г. Красноярске будет оказывать круглосуточно:

Взрослому населению на правобережье Красноярска в городской стоматологической поликлинике № 3 (ул. Коммунальная, 6а, тел 201−10−39);.

Взрослому населению на левобережье Красноярска — в городской стоматологической поликлинике № 2 (ул. Железнодорожников, 26, тел. 221- 57 -35);.

Взрослому населению Советского района в ООО «Стоматология для Вас» (ул. Тельмана, 32а, тел.291−51−55).

Детям до 18 лет включительно — в городской детской клинической больнице № 5 (ул. Щорса, 83, тел.260−23−23). 223−12−23 (приемный покой).