Зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru приморцы могут без компьютера
Для авторизации пользователей на портале используется ЕСИА — Единая система идентификации и аутентификации.
Для авторизации пользователей на портале используется ЕСИА — Единая система идентификации и аутентификации.
Владивосток, 20 декабря, PrimaMedia.
Для работы с любым серьёзным
Раньше процедура регистрации была сложной и запутанной. Сейчас она упростилась настолько, что для этого не нужен даже компьютер.
Начальную регистрацию жители Приморья могут пройти на портале gosuslugi.ru с мобильного устройства. Достаточно указать номер мобильного телефона и ввести код из полученного
Более высокий уровень доверия в системе даётся после заполнения паспортных данных. Информация проверяется автоматически — уже через несколько минут можно воспользоваться расширенным списком доступных услуг. Например, записать ребёнка в детский сад или согласовать перепланировку квартиры.
Третий уровень — подтверждённая учётная запись. Раньше для этого требовалось получить письмо с паролем обычной почтой, а сегодня — достаточно прийти с паспортом в Центр обслуживания, их в Приморье более 400.
Узнать, где находится ближайший пункт регистрации пользователей или подтверждения личности можно с помощью интерактивной карты. Она доступна по адресу esia.gosuslugi.ru/public/ra/. Система фильтров в левой части страницы позволит отобразить только необходимые центры обслуживания. При нажатии на любой пункт обслуживания откроется дополнительная информация: точный адрес и наименование учреждения, режим работы, номера телефонов для связи и список доступных процедур.
С помощью регистрации в ЕСИА жители Приморья могут получить доступ к сотням государственных и муниципальных услуг на портале gosuslugi.ru, выступать с законодательными инициативами на портале «Российская общественная инициатива» (РОИ), входить на портал ФНС и любые другие ресурсы, которые поддерживают такой способ входа.