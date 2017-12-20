Зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru приморцы могут без компьютера

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 декабря, PrimaMedia.

Для работы с любым серьёзным интернет-ресурсом всегда требуется регистрация пользователей. И портал gosuslugi.ru здесь не исключение. Для авторизации пользователей на портале используется ЕСИА — Единая система идентификации и аутентификации. Зарегистрированные в ЕСИА граждане получают доступ к государственным и муниципальным услугам, не отходя от компьютера, сообщает ИА PrimaMedia.

Раньше процедура регистрации была сложной и запутанной. Сейчас она упростилась настолько, что для этого не нужен даже компьютер.

Начальную регистрацию жители Приморья могут пройти на портале gosuslugi.ru с мобильного устройства. Достаточно указать номер мобильного телефона и ввести код из полученного СМС-сообщения. С такой регистрацией услуг доступно совсем немного, но проверять штрафы ГИБДД и оплачивать их со скидкой 50% уже можно.

Более высокий уровень доверия в системе даётся после заполнения паспортных данных. Информация проверяется автоматически — уже через несколько минут можно воспользоваться расширенным списком доступных услуг. Например, записать ребёнка в детский сад или согласовать перепланировку квартиры.

Третий уровень — подтверждённая учётная запись. Раньше для этого требовалось получить письмо с паролем обычной почтой, а сегодня — достаточно прийти с паспортом в Центр обслуживания, их в Приморье более 400.

В Центрах обслуживания, которые действуют на базе почтовых отделений, банков, отделов ЗАГС, многофункциональных центров и других учреждений, приморцам помогут сэкономить время и получить регистрацию сразу третьего уровня. Достаточно выбрать ближайший пункт обслуживания на карте, прийти с паспортом и уже через несколько минут получить логин и пароль для входа на портал. В Центрах обслуживания можно также восстановить доступ к порталу, если данные для входа были забыты.

Узнать, где находится ближайший пункт регистрации пользователей или подтверждения личности можно с помощью интерактивной карты. Она доступна по адресу esia.gosuslugi.ru/public/ra/. Система фильтров в левой части страницы позволит отобразить только необходимые центры обслуживания. При нажатии на любой пункт обслуживания откроется дополнительная информация: точный адрес и наименование учреждения, режим работы, номера телефонов для связи и список доступных процедур.