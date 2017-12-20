В муниципальных автобусах Владивостока можно будет оплатить проезд со смартфона

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 декабря, PrimaMedia.

Презентация уникального для России инвестиционного проекта по оплате проезда в общественном транспорте прошла сегодня, 20 декабря, во Владивостоке. Для этого партнеры администрации города компании «Гидеон систек» из Республики Корея установили в городских муниципальных автобусах специальные терминалы, с помощью которых можно будет оплатить проезд со смартфона, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

Проект курирует полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, а его важность подчеркивает участие в сегодняшней презентации депутата парламента Южной Кореи Бьон Хун Суба и доверенного лица президента РФ Михаила Ермакова.

«Мы продолжаем этим проектом начатую несколько лет назад реформу общественного транспорта, — отметил в своем выступлении заместитель главы администрации Владивостока Сергей Черкасов. — На многих протяженных маршрутах работают самые современные автобусы МАН и “Фольксваген”, которые задали тон обновлению всего городского пассажирского транспорта. И именно они теперь становятся флагманами совершенствования оплаты проезда».

Представители партнеров проекта — генеральный директор компании «Гидеон систек» Чой Чжин Ён и генеральный директор ООО «Городские транспортные системы» Дмитрий Гриненко познакомили участников презентации с деталями и особенностями внедряемого современного способа оплаты проезда и подчеркнули, что он будет способствовать еще и установке финансовой прозрачности перевозчиков. Важно, что в этом процессе тон задает именно муниципальный транспорт.

А старший менеджер ООО «Городские транспортные системы» Михаил Гриненко дополнил эту информацию сообщением, что установить на смартфоны специальную программу для оплаты проезда можно на сайте OxyPAY.ru.