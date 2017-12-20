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07:54 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В муниципальных автобусах Владивостока можно будет оплатить проезд со смартфона

Корейская компания установила в общественном транспорте специальные терминалы.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 декабря, PrimaMedia.

Презентация уникального для России инвестиционного проекта по оплате проезда в общественном транспорте прошла сегодня, 20 декабря, во Владивостоке. Для этого партнеры администрации города компании «Гидеон систек» из Республики Корея установили в городских муниципальных автобусах специальные терминалы, с помощью которых можно будет оплатить проезд со смартфона, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

Проект курирует полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, а его важность подчеркивает участие в сегодняшней презентации депутата парламента Южной Кореи Бьон Хун Суба и доверенного лица президента РФ Михаила Ермакова.

«Мы продолжаем этим проектом начатую несколько лет назад реформу общественного транспорта, — отметил в своем выступлении заместитель главы администрации Владивостока Сергей Черкасов. — На многих протяженных маршрутах работают самые современные автобусы МАН и “Фольксваген”, которые задали тон обновлению всего городского пассажирского транспорта. И именно они теперь становятся флагманами совершенствования оплаты проезда».

Представители партнеров проекта — генеральный директор компании «Гидеон систек» Чой Чжин Ён и генеральный директор ООО «Городские транспортные системы» Дмитрий Гриненко познакомили участников презентации с деталями и особенностями внедряемого современного способа оплаты проезда и подчеркнули, что он будет способствовать еще и установке финансовой прозрачности перевозчиков. Важно, что в этом процессе тон задает именно муниципальный транспорт.

А старший менеджер ООО «Городские транспортные системы» Михаил Гриненко дополнил эту информацию сообщением, что установить на смартфоны специальную программу для оплаты проезда можно на сайте OxyPAY.ru.

При этом ввод новой системы оплаты ничуть не отменяет для пассажиров более привычных ее форм. Для этого в муниципальных автобусах установлены также так называемые кэш-боксы для приема наличных средств. Они начнут действовать после установки в начале будущего года тарифов на перевозки. А пока плату за проезд продолжают осуществлять водители автобусов.

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