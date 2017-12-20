В муниципальных автобусах Владивостока можно будет оплатить проезд со смартфона
Корейская компания установила в общественном транспорте специальные терминалы.
Корейская компания установила в общественном транспорте специальные терминалы.
Владивосток, 20 декабря, PrimaMedia.
Презентация уникального для России инвестиционного проекта по оплате проезда в общественном транспорте прошла сегодня, 20 декабря, во Владивостоке. Для этого партнеры администрации города компании «Гидеон систек» из Республики Корея установили в городских муниципальных автобусах специальные терминалы, с помощью которых можно будет оплатить проезд со смартфона, сообщили ИА PrimaMedia в
Проект курирует полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, а его важность подчеркивает участие в сегодняшней презентации депутата парламента Южной Кореи Бьон Хун Суба и доверенного лица президента РФ Михаила Ермакова.
«Мы продолжаем этим проектом начатую несколько лет назад реформу общественного транспорта, — отметил в своем выступлении заместитель главы администрации Владивостока Сергей Черкасов. — На многих протяженных маршрутах работают самые современные автобусы МАН и “Фольксваген”, которые задали тон обновлению всего городского пассажирского транспорта. И именно они теперь становятся флагманами совершенствования оплаты проезда».
А старший менеджер ООО «Городские транспортные системы» Михаил Гриненко дополнил эту информацию сообщением, что установить на смартфоны специальную программу для оплаты проезда можно на сайте OxyPAY.ru.
При этом ввод новой системы оплаты ничуть не отменяет для пассажиров более привычных ее форм. Для этого в муниципальных автобусах установлены также так называемые