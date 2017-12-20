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07:50 (мск), источник: ЕАН

На охрану атакованного «Космоса» в Екатеринбурге потратят 9 миллионов

Екатеринбургский киноконцертный театр «Космос» выбирает организацию, которая будет охранять его в 2018 году, свидетельствует сайт госзакупок.

На обеспечение своей безопасности муниципальное унитарное предприятие готово потратить более 8,7 млн рублей, из которых почти 7 млн — на охрану здания и прилегающей территории в обычное время.

Оставшаяся часть средств предназначена для охраны объекта во время массовых мероприятий.

На конкурс подано две заявки. Сегодня должен быть выбран победитель. Примечательно, что конкурсов на охрану екатеринбургского «Космоса» в предыдущие годы в базе госзакупок найти не удалось. Скорее всего, теперешний аукцион был объявлен в связи с недавним поджогом кинотеатра.

Напомним, что ранним утром 4 сентября житель Ирбита на УАЗе с горючим протаранил входную группу «Космоса». Ущерб превысил 19,2 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества. По предварительным данным, мужчина решился на теракт, так как активно возражал против демонстрации картины Алексея Учителя «Матильда».

Суд отправил агрессора на принудительное лечение в психбольницу.

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