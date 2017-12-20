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08:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Омские дорожники вывозят снег круглосуточно даже в морозы

За день на полигоны отправляют по 5 тысяч кубометров снега.

Источник: Комсомольская правда

Омская мэрия сообщает, что специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства каждый день, несмотря на погодные условия, вывозят по 5 тысяч кубометров снега. Всего с начала зимы на специализированные полигоны дорожники вывезли почти 90 тысяч кубических метров осадков.

По словам исполняющего обязанности директора департамента городского хозяйства Евгения Фомина, специалисты работают в высоком темпе даже в морозную погоду. Большой объем работы дорожники выполняют в ночные часы, когда городские магистрали пустуют.

— Также продолжается обработка закрепленных территорий, прежде всего, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и подходов к ним, перекрестков, тротуаров противогололедными материалами, — добавили в мэрии. — К настоящему времени уже использовано 16,6 тысяч тонн песко-соляной смеси.

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