Омские дорожники вывозят снег круглосуточно даже в морозы

Источник: Комсомольская правда

Омская мэрия сообщает, что специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства каждый день, несмотря на погодные условия, вывозят по 5 тысяч кубометров снега. Всего с начала зимы на специализированные полигоны дорожники вывезли почти 90 тысяч кубических метров осадков.

По словам исполняющего обязанности директора департамента городского хозяйства Евгения Фомина, специалисты работают в высоком темпе даже в морозную погоду. Большой объем работы дорожники выполняют в ночные часы, когда городские магистрали пустуют.