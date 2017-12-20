Названы самые проблемные страны для российских туристов

Это Таиланд, Турция, Доминиканская Республика, Болгария и Индия. Преимущественно речь идет о дорожно-транспортных происшествиях, о кражах, разбойных нападениях, о происшествиях на воде, а также несчастных случаях в горах — с альпинистами и горнолыжниками.

Владимир Тарабрин Глава департамента «Ситуационно-кризисный центр МИД России»