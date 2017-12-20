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08:08 (мск), источник: Моя Планета

Названы самые проблемные страны для российских туристов

В Министерстве иностранных дел РФ рассказали, в каких странах российские туристы сталкиваются с проблемами во время отдыха.

Источник: Reuters

По словам главы департамента «Ситуационно-кризисный центр МИД России» Владимира Тарабрина, чаще всего нештатные ситуации происходят в странах с насыщенным турпотоком.

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Это Таиланд, Турция, Доминиканская Республика, Болгария и Индия. Преимущественно речь идет о дорожно-транспортных происшествиях, о кражах, разбойных нападениях, о происшествиях на воде, а также несчастных случаях в горах — с альпинистами и горнолыжниками.
Владимир Тарабрин
Глава департамента «Ситуационно-кризисный центр МИД России»

Кроме того, существуют страны с террористической угрозой, куда в принципе не стоит ехать, передает «Интерфакс».

«Например, северо-восток Нигерии, где установилась опасная для жизни обстановка, а также Афганистан», — добавил дипломат.

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