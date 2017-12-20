Названы самые проблемные страны для российских туристов
В Министерстве иностранных дел РФ рассказали, в каких странах российские туристы сталкиваются с проблемами во время отдыха.
В Министерстве иностранных дел РФ рассказали, в каких странах российские туристы сталкиваются с проблемами во время отдыха.
По словам главы департамента «Ситуационно-кризисный центр МИД России» Владимира Тарабрина, чаще всего нештатные ситуации происходят в странах с насыщенным турпотоком.
Это Таиланд, Турция, Доминиканская Республика, Болгария и Индия. Преимущественно речь идет о дорожно-транспортных происшествиях, о кражах, разбойных нападениях, о происшествиях на воде, а также несчастных случаях в горах — с альпинистами и горнолыжниками.
Кроме того, существуют страны с террористической угрозой, куда в принципе не стоит ехать, передает «Интерфакс».
«Например,