В крае подорожали помидоры и огурцы

Источник: НИА Красноярск

Огурцы стали дороже на 7,55%, средняя стоимость за килограмм составила — 181,43 руб. Помидоры теперь обойдутся дороже на 7,42%. Один килограмм этого овоща обойдется в 154,10 руб.

Из фруктов самое большое подорожание зафиксировано среди яблок. Их цена увеличилась на 2,3%, до 114,89 руб за килограмм.