В крае подорожали помидоры и огурцы
За минувшую неделю в крае больше всего подорожали овощи: огурцы и помидоры.
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За минувшую неделю в крае больше всего подорожали овощи: огурцы и помидоры.
Огурцы стали дороже на 7,55%, средняя стоимость за килограмм составила — 181,43 руб. Помидоры теперь обойдутся дороже на 7,42%. Один килограмм этого овоща обойдется в 154,10 руб.
Из фруктов самое большое подорожание зафиксировано среди яблок. Их цена увеличилась на 2,3%, до 114,89 руб за килограмм.
Кроме того, крупа гречневая стала дешевле на 1,22%, 1 кг — 59,03 руб. Масло подсолнечное подешевело на 0,96%(1 литр — 101,61 руб), морковка на 0,89% (1 кг — 31,26 руб).