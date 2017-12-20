Экс-начальника Госавтонадзора Приморья приговорили к 9 годам строгого режима за взятки

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 декабря, PrimaMedia.

Ленинский суд Владивостока вынес приговор по делу экс-начальника Госавтонадзора Приморья, обвиняемого в получении взятки. Юрий Губарев получил 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает корр. ИА PrimaMedia из зала суда.

Кроме назначения тюремного срока, Губарева оштрафовали на 11 млн 865 тысяч рублей, а также лишили классного чина и права занимать должности на государственной службе в течение 5 лет.

По версии следствия, бывший руководитель управления государственного автодорожного надзора по Приморскому краю Юрий Губарев, действуя из корыстных побуждений, ежемесячно в течение четырех лет получал от двух предпринимателей деньги — от 10 до 65 тысяч рублей. Так, ему было передано свыше 2,5 млн рублей в качестве взятки за попустительство по службе.

Взамен он обещал не применять к предпринимателям меры ответственности в виде приостановления действия их удостоверений, допускающих российского перевозчика к осуществлению международных автомобильных перевозок. Однако, взяткодатели добровольно сообщили в ФСБ о незаконных действиях Губарева, когда тот все же приостановил их предпринимательскую деятельность.