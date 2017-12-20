Экс-начальника Госавтонадзора Приморья приговорили к 9 годам строгого режима за взятки
Юрий Губарев должен выплатить штраф в казну государства в размере 11 млн 865 тысяч рублей.
Юрий Губарев должен выплатить штраф в казну государства в размере 11 млн 865 тысяч рублей.
Владивосток, 20 декабря, PrimaMedia.
Ленинский суд Владивостока вынес приговор по делу
Кроме назначения тюремного срока, Губарева оштрафовали на 11 млн 865 тысяч рублей, а также лишили классного чина и права занимать должности на государственной службе в течение 5 лет.
Взамен он обещал не применять к предпринимателям меры ответственности в виде приостановления действия их удостоверений, допускающих российского перевозчика к осуществлению международных автомобильных перевозок. Однако, взяткодатели добровольно сообщили в ФСБ о незаконных действиях Губарева, когда тот все же приостановил их предпринимательскую деятельность.
В своем последнем слове Юрий Губарев признал, что он, действительно брал деньги от предпринимателя, но ни в коем случае не считает это взяткой, потому что автоперевозчик, по мнению Губарева, в добровольном порядке отдавал деньги. И это была своего рода материальная помощь, но как рассказал бывший начальник ведомства, он слишком поздно понял ошибку.