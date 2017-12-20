Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Матвиенко рассказала о чувстве стыда из-за матрешек
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
Американка дожила до ста лет благодаря чизбургерам
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным
Toyota показала силуэт новой модели
СМИ назвали причину, по которой ОРТ не покажет «Иронию судьбы»
Невеста высказалась о женихах на "Давай поженимся"
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу
Забавный шарпей, похожий на медвежонка, стал звездой соцсетей
В Сети показали фигуры спортсменок из США и России
Ищенко: «Вежливые люди» для НАТО страшнее Калибра
Фильм, которым заменят «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Матвиенко рассказала о стыде из-за матрешек
Фоторепортажи
12Лесные пожары в Калифорнии
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
09:56 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Экс-начальника Госавтонадзора Приморья приговорили к 9 годам строгого режима за взятки

Юрий Губарев должен выплатить штраф в казну государства в размере 11 млн 865 тысяч рублей.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 декабря, PrimaMedia.

Ленинский суд Владивостока вынес приговор по делу экс-начальника Госавтонадзора Приморья, обвиняемого в получении взятки. Юрий Губарев получил 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает корр. ИА PrimaMedia из зала суда.

Кроме назначения тюремного срока, Губарева оштрафовали на 11 млн 865 тысяч рублей, а также лишили классного чина и права занимать должности на государственной службе в течение 5 лет.

По версии следствия, бывший руководитель управления государственного автодорожного надзора по Приморскому краю Юрий Губарев, действуя из корыстных побуждений, ежемесячно в течение четырех лет получал от двух предпринимателей деньги — от 10 до 65 тысяч рублей. Так, ему было передано свыше 2,5 млн рублей в качестве взятки за попустительство по службе.

Взамен он обещал не применять к предпринимателям меры ответственности в виде приостановления действия их удостоверений, допускающих российского перевозчика к осуществлению международных автомобильных перевозок. Однако, взяткодатели добровольно сообщили в ФСБ о незаконных действиях Губарева, когда тот все же приостановил их предпринимательскую деятельность.

В своем последнем слове Юрий Губарев признал, что он, действительно брал деньги от предпринимателя, но ни в коем случае не считает это взяткой, потому что автоперевозчик, по мнению Губарева, в добровольном порядке отдавал деньги. И это была своего рода материальная помощь, но как рассказал бывший начальник ведомства, он слишком поздно понял ошибку.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Приморцы могут открыть счёт в СКБ-банке в декабре и получить бонусы
Добрые дела «Востокцемента». Дети
Устроивший взрыв в многоэтажке в Ставрополе мужчина ликвидирован
Белый дом заявил о жесткой позиции Трампа в отношении России
ГА ООН приняла резолюцию Украины по правам человека в Крыму
Расследование дела по крушению Ту-154 близ Сочи будет продлено
Памфилова обвинила Ходорковского в давлении на ЦИК
СМИ узнали, какой банк стал жертвой атаки через систему SWIFT
Актеры из «Иронии судьбы» прокомментировали переход фильма
Спорт
Валерий Карпин: Не надо верить в Валеру, надо болеть за «Ростов» Новым главным тренером «Ростова» назначен Валерий Карпин. 48-летний специалист подписал контракт на 2,5 года
Авто
Новые правила регистрации авто: 4 главных изменения Проект нового приказа МВД, который установит новые правила регистрации автомобилей, появился на портале regulation.gov.ru
Hi-Tech
iPhone X провалил отечественный тест Слишком хрупкий и долго заряжается
Кино
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька» В новогоднюю ночь канал «Россия 1» традиционно покажет сразу два праздничных шоу
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Хельсинки отказались от строительства большой мечети
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
Ева Лонгория беременна первенцем Актриса скоро станет мамой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь