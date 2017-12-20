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09:54 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске стартовала предновогодняя проверка алкоголя

Роспотребнадзор советует, как выбрать качественную продукцию.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске стартовали проверки алкогольной продукции в местах продаж. По итогам изучения напитков в 5 торговых местах нарушений не выявлено, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего осмотрели 129,9 декалитров алкоголя. Для проведения экспертизы отобрали 55 проб крепких напитков, среди которых коньяк, шампанское, бренди, уточнили в ведомстве. Проверки продолжаются.

Специалисты напоминают хабаровчанам, что к выбору алкоголя нужно относиться внимательно. На упаковке должно быть обязательно указана следующая информация на русском языке: цена, объем, крепость в процентах, наименование ингредиентов, входящих в состав, место изготовления и розлива, обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт, сведения о наличии компонентов, полученных с использованием генно-модифицированных организмов, пищевая ценность, противопоказания, дата изготовления и срок хранения. Сама же бутылка должна быть чистой и без сколов.

Не стоит приобретать алкоголь в нестационарных торговых объектах, у которых нет разрешения на реализацию такой продукции, на рынках или с рук, а также через интернет-сайты, обращают внимание в управлении Роспотребнадзора.

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