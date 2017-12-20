В Хабаровске стартовала предновогодняя проверка алкоголя

Специалисты напоминают хабаровчанам, что к выбору алкоголя нужно относиться внимательно. На упаковке должно быть обязательно указана следующая информация на русском языке: цена, объем, крепость в процентах, наименование ингредиентов, входящих в состав, место изготовления и розлива, обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт, сведения о наличии компонентов, полученных с использованием генно-модифицированных организмов, пищевая ценность, противопоказания, дата изготовления и срок хранения. Сама же бутылка должна быть чистой и без сколов.