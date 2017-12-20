В Хабаровске стартовала предновогодняя проверка алкоголя
Роспотребнадзор советует, как выбрать качественную продукцию.
Роспотребнадзор советует, как выбрать качественную продукцию.
В Хабаровске стартовали проверки алкогольной продукции в местах продаж. По итогам изучения напитков в 5 торговых местах нарушений не выявлено, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном управлении Роспотребнадзора.
Всего осмотрели 129,9 декалитров алкоголя. Для проведения экспертизы отобрали 55 проб крепких напитков, среди которых коньяк, шампанское, бренди, уточнили в ведомстве. Проверки продолжаются.
Не стоит приобретать алкоголь в нестационарных торговых объектах, у которых нет разрешения на реализацию такой продукции, на рынках или с рук, а также через