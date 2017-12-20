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09:46 (мск), источник: Восток Медиа

С января МФЦ в Артёме будет работать без выходных

Ежедневно за госуслугами туда обращаются более 300 посетителей.

В связи с увеличением объёма работы многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению Артёмовского городского округа с 9 января 2018 года меняет график приема. На 12-часовой режим работы МФЦ переходит в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу. Таким образом, в эти дни заявители имеют возможность обратиться в учреждение с 8 утра и до 20:00. В среду прием населения начнётся в 11:00 и продолжится до 20 часов, а в воскресенье — с 8:00 до 19:30.

Как пояснила пресс-служба городского округа, переход на новый график — это очередное мероприятие, направленное на решение задач по ликвидации загруженности центра и повышение качества оказания населению государственных и муниципальных услуг.

В Артёме ежедневно за услугами в МФЦ обращаются более 300 посетителей. За 2017 год общее количество предоставленных услуг составило 87162, 57287 обращений рассмотрено специалистами, общее количество выданных дел составило 26561.

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