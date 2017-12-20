С января МФЦ в Артёме будет работать без выходных

В связи с увеличением объёма работы многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению Артёмовского городского округа с 9 января 2018 года меняет график приема. На 12-часовой режим работы МФЦ переходит в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу. Таким образом, в эти дни заявители имеют возможность обратиться в учреждение с 8 утра и до 20:00. В среду прием населения начнётся в 11:00 и продолжится до 20 часов, а в воскресенье — с 8:00 до 19:30.