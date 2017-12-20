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08:25 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В республике ожидается серьёзное похолодание

20 декабря на территории республики Башгидромет прогнозирует погоду без существенных осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 62% 757 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: ГТРК Башкортостан

Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью -14,-19°, при натекании облачности до -8°, днем -6,-11°, в восточных и юго-восточных районах республики ночью -24,-29°, днем -14,-19°.

Завтра, 21 декабря, местами пройдет небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -12,-17°, при натекании облачности до -7°, по юго-востоку республики -22,-27°, днем -5,-10°, по юго-востоку до -15°.

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