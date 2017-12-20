В республике ожидается серьёзное похолодание

Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью -14,-19°, при натекании облачности до -8°, днем -6,-11°, в восточных и юго-восточных районах республики ночью -24,-29°, днем -14,-19°.

Завтра, 21 декабря, местами пройдет небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -12,-17°, при натекании облачности до -7°, по юго-востоку республики -22,-27°, днем -5,-10°, по юго-востоку до -15°.