В республике ожидается серьёзное похолодание
20 декабря на территории республики Башгидромет прогнозирует погоду без существенных осадков.
20 декабря на территории республики Башгидромет прогнозирует погоду без существенных осадков.
Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью -14,-19°, при натекании облачности до -8°, днем -6,-11°, в восточных и
Завтра, 21 декабря, местами пройдет небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -12,-17°, при натекании облачности до -7°, по