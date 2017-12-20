Средняя зарплата по Кемеровской области превысила 31 000 рублей

По данным Кемеровостата, за 10 месяцев 2017 года больше всего доходы вросли в сфере научных исследований и разработок. Те, кто ими занимается, зарабатывают в среднем 53 982 рубля, рост составил 4,9%. Далее следует добыча угля, там рост зарплат составил 10,1%, средняя заработная плата — 50 147 рублей. На третьем месте по росту доходов оказалась сфера финансовой и страховой деятельности. Там средняя заработная плата составила 45 595 рублей, а рост — 6,4%.