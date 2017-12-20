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09:39 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области увеличен бюджетный набор на 22 востребованные специальности

В Иркутской области увеличен бюджетный набор на 22 рабочие специальности из 50 самых востребованных на рынке труда.

Источник: Reuters

Об этом на сессии Законодательного собрания 20 декабря 2017 года заявил первый заместитель министра образования региона Евгений Торунов. По его данным, в области в ближайшие 15 лет специалисты со средним специальным образованием будут на порядок востребованнее, чем с высшим, поэтому профориентацию надо начинать с начальной школы, чтобы дети и родители видели трудовые перспективы.

Однако, как заявили депутаты ЗС, есть большая востребованность и в специалистах с высшим образованием, особенно не хватает педагогов и врачей. По словам учёного секретаря совета ректоров Иркутской области Елены Апанович, предельная возможность ежегодного выпуска педагогического института ИГУ — 800 человек, при этом далеко не все молодые специалисты после получения диплома идут работать в школы. «Механическое повышение количества бюджетных мест может привести к кому, что они могут оказаться незаполненными студентами», — сказала Елена Апанович.

Иркутский государственный медицинский университет выпускает около 400 специалистов ежегодно, а потребность во врачах в Иркутской области сейчас составляет 800 человек. Как заявил депутат ЗС, главный врач Ивано-Матрёнинской детской больницы Владимир Новожилов, около половины выпускников не идут работать в больницы, поликлиники. Он попросил региональное министерство повлиять на выделение бюджетных мест в вузах именно для врачей и учителей, а не для юристов и экономистов, которые потом не могут найти работу по специальности.

Елена Апанович ответила, что количество бюджетных мест распределяет министерство образования и науки России, область может регулировать только 10% бюджетных мест помимо федеральных нормативов. Но губернатор Иркутской области дал поручения формировать механизм образования в регионе так, чтобы исправить перекосы спроса и предложения на рынке труда. Евгений Торунов назвал эту задачу стратегической.

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