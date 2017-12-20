В Иркутской области увеличен бюджетный набор на 22 востребованные специальности
В Иркутской области увеличен бюджетный набор на 22 рабочие специальности из 50 самых востребованных на рынке труда.
В Иркутской области увеличен бюджетный набор на 22 рабочие специальности из 50 самых востребованных на рынке труда.
Об этом на сессии Законодательного собрания 20 декабря 2017 года заявил первый заместитель министра образования региона Евгений Торунов. По его данным, в области в ближайшие 15 лет специалисты со средним специальным образованием будут на порядок востребованнее, чем с высшим, поэтому профориентацию надо начинать с начальной школы, чтобы дети и родители видели трудовые перспективы.
Однако, как заявили депутаты ЗС, есть большая востребованность и в специалистах с высшим образованием, особенно не хватает педагогов и врачей. По словам учёного секретаря совета ректоров Иркутской области Елены Апанович, предельная возможность ежегодного выпуска педагогического института ИГУ — 800 человек, при этом далеко не все молодые специалисты после получения диплома идут работать в школы. «Механическое повышение количества бюджетных мест может привести к кому, что они могут оказаться незаполненными студентами», — сказала Елена Апанович.
Елена Апанович ответила, что количество бюджетных мест распределяет министерство образования и науки России, область может регулировать только 10% бюджетных мест помимо федеральных нормативов. Но губернатор Иркутской области дал поручения формировать механизм образования в регионе так, чтобы исправить перекосы спроса и предложения на рынке труда. Евгений Торунов назвал эту задачу стратегической.