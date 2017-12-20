«Забирай меня скорей!» — жительниц Приморья предлагают богатым китайцам

Да, в объявлении так и написано «Романтическая новогодняя вечеринка с состоятельными мужчинами из Китая», которая состоится в 20 числах декабря во Владивостоке.

«Нам удалось разглядеть в китайских мужчинах такие качества, как: любовь к семье, безумная любовь к русской девушке, порядочность, щедрость, доброта, сдержанность …», — пишут организаторы выставки.

От дам же требуется соответствующий возраст — от 24 до 40 лет, хорошее настроение и желание найти того самого, из Китая.

И для того, чтобы точно найти себе обеспеченного «спутника жизни» из другой страны, необходимо всего-то пройти регистрацию и попасть на заветную вечеринку. Регистрация предполагает передачу некоторых данных о себе и, разумеется, приложенную к ним фотографию, а позже женщин ожидает собеседование по телефону.

Сразу и не понять, как к такому явлению относиться — вроде бы и дело хорошее — мужчину найти, однако такая форма досуга подозрительно похожа на обыкновенное сутенерство.

Корреспондент «Deita.ru» связалась с организаторами выставки и, представившись заинтересовавшейся объявлением девушкой, узнала, что представляет собой «фотовыставка о любви» и каких женщин там ждут.

Ниже публикуем запись телефонного разговора с организаторами мероприятия.

Отметим, сначала, позвонив по указанному номеру, мы попали в центр онкопрофилактики, решив, что ошиблись, уточнили. Как оказалось с онкологическими проблемами и вопросами «личного характера» можно обращаться по одному номеру телефона.

По телефону мы говорили с девушкой по имени Анна, которая представилась организатором мероприятия.

Что за формат мероприятия, ведь выставка — это приходить и что-то смотреть?

— Это формат вечеринки, корпоратива. Будут русские девушки и будут мужчины, которые приедут их.. Шесть человек, может быть, поменяется количество. Будет выставка, будут стоять стенды — просто для красоты, будет ведущий, будет ди-джей, будут всевозможные конкурсы, будет фуршет. Никто вас выставлять не будет. Китайцы, они такие люди, вряд ли он там будет навязываться вам. Даже если вы ему понравитесь и он решит подойти с переводчиком (потому что они русский не все знают) и, если он поймет, что он вам неинтересен, он прост отойдет. Ничего не навязывается, вы делаете, что хотите. Если пришли и через 30 минут понимаете, что вам некомфортно и вообще «зачем я сюда пришла» — все, вы собираетесь, говорите: «Я пошла», и уходите. Никто вас держать не будет. Просто вечеринка. Мы же приходим в клуб — там разные люди. Ну и тут будут незнакомые разные люди.

Ясно, а сколько будет мужчин? которые приедут их.. у нас вообще головной офис в Харбине. Директор в Харбине и у него там картотека женихов. Семь человек точно приедет, шесть человек точно поедут и еще двое — непонятно. Один миллионер точно, а другие… ну это все китайцы с материальным достатком, кто-то там бизнесмен, но миллионер один. У него доход несколько миллионов долларов в год, я уже не помню, сколько именно.

Все из Харбина?

— Нет, со всего Китая: кто из Пекина, кто из Харбина, кто из Тяньчжэня, из Гонконга — весь Китай!

Честно говоря, первый раз о таком мероприятии слышу, раньше они не проводились у нас?

— Нет, не было. Мы первый раз решили открыть такую выставку. Мы существовали в Китае, но не так долго. И вот появилась такая фишка, почему бы не сделать вечеринки на знакомство. Не один на один, а просто — люди, кто хочет. У кого есть желание завести брак, они просто приходят. Вот как в клуб, отдыхают, знакомятся.

Почему название такое?

— Это реклама идет и в России, и в Китае. которые приедут их.. ну них как бы свои законы, там получилось сделать только такую рекламу — с фотовыставкой. Поэтому решили ту фотовыставку, которая там у них представляется, привезти сюда. Это будет вечеринка плюс фотовыставка.

Там еще фото будут?

— Да, там будут какие-то красивые фотографии. Птицы, природа, люди. Ну это просто — декорации.

А для участия нужно платить какую-то сумму?

— Нет, нет. От девушек вообще ничего не требуется — только хорошее настроение и какой-то вид. Ну, сами понимаете: корпоратив, клуб, вечеринка.

На самом деле, мне 24 будет только через три месяца, а у вас указано, что только с 24?

— У нас было 18 +. Но потом китайцы сказали, что русские 18-летние девушки вряд ли захотят замуж, а им бы вот хотелось, так как у них есть достаток, постарше. Ну, люди же разные, бывает и в 30 лет инфантильная, а бывает и в 20 лет — коня на скаку остановит. На самом деле, это не имеет значения, у нас18+.

Хоть кто может прийти? Я могу прийти одна или с подругами? Есть какое-то ограничение? Мужчин же меньше?

— Это неважно, потому что это вечеринка. И гендерного этого… нет. Если у вас есть какая-то подружка, которая хотела бы с вами прийти и которая старше 18 лет, то, пожалуйста. Ну, которая рассматривает китайца, как спутника жизни.

А на сайте у вас опубликована информация о мужчинах — это кто?

— Это вот претенденты и соискатели. Там один из них приедет точно, это те, чьи анкеты у нас есть. Но, сами понимаете, по факту потому кто-то едет, кто-то не едет. У нас 3 февраля в Хабаровске будет вечеринка, они вроде едут в Хабаровск.

Чтобы к вам попасть, нужно заявление оформить?

— Да. Я вас внесу в список, там же фуршет, нужно количество персон указать.

А еще нужно прийти на собеседование?

— Да нет, считайте, что собеседование у нас прошло с вами по телефону. Присылайте фото. Если все будет нормально, то я вам, наверное, завтра буду делать эту рассылку с подробной информацией. Во сколько прийти, куда, адрес.

А много желающих женщин?

Точно, кто уже подтвердил свой номер телефона, их 14 девушек и женщин.

К слову, сотрудницу «Deita.ru» на мероприятие пригласили, однако редакция решила ограничиться телефонным разговором в этой неоднозначной истории. Однако, по меньшей мере, уже 14 жительниц Приморья согласились быть частью выставки для мужчин из Китая.