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09:33 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Аяно-Майском районе закончилась наличка

Из-за неустойчивого интернета банкоматы в селах не работают.

Жители села Нелькан Аяно-Майского района собирают подписи под обращениями в министерство по развитию Дальнего Востока, полпреду и Президенту РФ с просьбой возобновить на этой отдалённой территории полноценное банковское обслуживание. Как рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» автор обращения, предприниматель Антонина Пахомова, два отделения единственной кредитной организации в районе закрылись ещё весной 2016 года. «Росбанк» объяснил свой уход из Аяно-Майского района оптимизацией. Другие финансовые учреждения желания работать на территории, где живёт чуть больше 3 тыс человек и отсутствует устойчивая связь, не выразили.

«Крупные банки (ПАО Сбербанк, ВТБ 24 и прочие) не желают создавать на территории сельских поселений село Аян и село Нелькан необходимую инфраструктуру в связи с нерентабельностью соответствующих инвестиционных проектов, — говорится в обращении северян. — Вместе с тем такой подход нарушает конституционные права и свободы жителей Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края. В соответствии с первой частью статьи № 8 Конституции РФ гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. Просим оказать содействие по созданию на территории Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края доступной сети по оказанию финансовых услуг (в том числе банковских услуг) в виде банков и иных кредитных учреждений».

ИА «Хабаровский край сегодня» уже сообщало, что правительство Хабаровского края реализует совместно с банками и страховыми компаниями комплекс мер по повышению доступности финансовых услуг в отдалённых поселениях. С конца 2016 года в почтовых отделениях Аяна и Нелькана появились банкоматы «Росбанка» и «Газпромбанка». Местные жители очень надеялись также на открытие подразделений «Почта-банка» в их населённых пунктах. С приходом этой кредитной организации в регион клиентские центры появляются при почтовых отделениях крупных городов и посёлков региона.

Однако, как сообщила корреспонденту агентства руководитель направления корпоративных коммуникаций управления Федеральной почтовой службы по Хабаровскому краю Елена Рыжкова, на 2018 год появление отделений «Почта-банка» в Аяно-Майском районе не запланировано. «Тем не менее, в отделениях почтовой связи Аяно-Майского района доступны следующие виды финансовых услуг: снятие наличных с международных банковских карт, погашение кредитов, денежные переводы как физическим лицам, так и на банковские реквизиты, в том числе срочные переводы “Форсаж”, заключение договоров с юридическими лицами на приём торговой выручки на расчётный счёт предпринимателя, оплата коммунальных платежей, выплата социальных пособий», — заверила Елена Рыжкова.

Однако жители Нелькана считают, что финансовые услуги в местном почтовом отделении не стали полноценной заменой работе банков.

«Интернет-связь у нас спутниковая, очень часто уходит, платежи приходят очень поздно, зачисление также. Были проблемы с терминалом выдачи наличных “Росбанка”, снимали и через “Газпромбанк” и другие банки с процентами. Всё очень печально, но никто нас не слышит, — объяснила ситуацию жительница Нелькана Елена Ефременкова. — За 2017 год три раза почта не обслуживала в полном объёме клиентов длительное время, а сколько раз ломался терминал выдачи наличных, со счёта сбились! Заканчивается наличность часто в деревне. Люди обращаются к тем, у кого свой личный интернет, кстати тоже спутниковый, просят сделать операции переводов детям, провести платежи. Эх! Весело живём! Некогда скучать! Очень жалко наших девчат из Почты России, они-то хорошие, да возможности нулевые!».

Сделать финансовые услуги для жителей севера Хабаровского края доступнее сможет совместный проект правительства региона и ООО НПО «Импульс». Агентство сообщало, что в августе этого года было подписано соглашение о прокладке магистральной линии связи в Аяно-Майском, Охотском, имени Полины Осипенко и Тугуро-Чумиканском районах до 2019 года. Сейчас «Импульс» заканчивает прокладку оптики из Якутска в Магадан. Затем, по информации регионального министерства информационных технологий и связи, он начнёт тянуть линию связи в Охотский район. В Аяно-Майский, скорее всего, оптику проложат со стороны соседней Якутии.

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