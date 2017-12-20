Каковы секреты суперэйджеров?

В свои 84 года Ирен Обера остается активной и позитивной.

Как вы будете чувствовать себя в возрасте за 80? Планируете ли вы жить самостоятельно, сохранять трезвый ум и здоровое тело и поддерживать широкий круг общения?

Если вам это удастся, то вы станете одним из так называемых суперэйджеров. Цель вполне достойная, но реальность для большинства из нас довольно далека от такого идеала.

И хотя живем мы теперь дольше, большую часть этих дополнительных лет мы обычно проводим в болезнях, зачастую многочисленных и хронических.

Согласно прогнозам Национального управления статистики Британии, из 65 млн населения страны 8,5 млн, то есть каждый восьмой, доживут до возраста 100 лет.

Эта статистика — повод задуматься о том, что для многих из нас треть жизни пройдет в старости.

Старение — глобальная проблема. Ожидается, что к 2050 году число людей старше 65 лет на планете почти утроится и составит около 1,5 млрд человек.

Калифорния — один из главных в мире центров по изучению проблем старшего возраста, и именно сюда я отправился для встречи с исследующими ее специалистами и самими суперэйджерами.

Начнем с Ирен Обера.

Ей 84 года, и она самая быстрая женщина в своей возрастной группе. Вот уже четыре десятилетия она бьет мировые рекорды среди возрастных легкоатлетов.

Выглядит и держится она как женщина в расцвете сил. Возраст для нее как будто не имеет значения.

Ее философия проста: «Тот, кто сдается, никогда не победит. А тот, кто побеждает, никогда не сдается. И я хочу быть победителем».

Чтобы победить, нужно обладать настойчивостью, решимостью и непреклонностью.

Я встретился с Ирен и ее тренером Аланом Коллингом в колледже под Сан-Франциско, где она тренируется три-четыре раза в неделю.

Кроме этого, она ходит в спортзал, играет в теннис и занимается боулингом — так что занята Ирен целый день.

«Если не тренировать себя, быстро завянешь», — с улыбкой говорит она.

Единственный перерыв в тренировках по состоянию здоровья ей пришлось взять из-за собственной неосторожности: в тренажерном зале она уронила себе на ногу гантель.

Как и другие суперэйджеры, с которыми я встречался, Ирен сохраняет позитивный настрой, с возрастом ее амбиции и устремления не становятся меньше.

Она социально активна и вместе с другими людьми, с кем ее свели занятия спортом, занимается волонтерской деятельностью.

Для того чтобы стареть правильно, в упражнениях нуждается не только тело, но и мозг.

Считается, что каждый третий случай деменции можно предотвратить, если больше людей будут в течение жизни заботиться о здоровье своего мозга.

На курсах французской литературы во франкофонной организации Alliance Française в калифорнийском Беркли всем студентам за 70. И всем им свойственны любопытство и позитивное отношение к жизни — фирменные черты суперэйджеров.

76-летняя Памела Блэр — бывший психолог, сейчас уже пенсионерка. Она признается, что ходит на занятия не только потому, что любит французский язык и литературу, но и потому, что хочет дать нагрузку своему мозгу, ведь у ее матери была болезнь Альцгеймера.

Работа ученых Института старения дает основания надеяться, что бороться можно не только со старческими болезнями, но и с самой старостью.

Отделанный белым мрамором и выстроенный тем же архитектором, что проектировал знаменитую пирамиду у Лувра, институт расположился на живописных холмах над Силиконовой долиной.

В 18 лабораториях тут работают 300 ученых, занятых выявлением связей между старением и хроническими заболеваниями.

Что общего между раком, болезнями сердца, инсультом, деменцией и остеоартритом? Лишь то, что шансы заболеть ими резко возрастают с возрастом.

«Вовсе не случайно все эти болезни набрасываются на нас примерно в одном и том же возрасте, причина их всех — процессы старения организма», — говорит один из ведущих сотрудников института профессор Джуди Камписи,

Как и ее коллеги, профессор Камписи убеждена, что наука способна помочь людям стареть без болезней.

«Мы считаем, что со временем появятся лекарства против старения, что позволит нам не только продлить жизнь, но и сделать эту продленную жизнь здоровой. Это позволит людям вступать в последнее десятилетие своей жизни в здоровом и активном состоянии, когда и мозг, и тело будут работать в оптимальном режиме», — говорит она.