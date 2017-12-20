МЧС предупредило о неприятных запахах со свалки «Кучино» из-за ветра

«По прогнозу Росгидромета и ВЦМП “Антистихия”, с 20 декабря по 22 декабря метеообстановка будет благоприятно влиять на экологическую обстановку (температура понизится до -5°С, ветер усилится до 5−15 м/с), при этом ветер будет преимущественно северный, северо-восточный, восточный и юго-восточный, при котором возможно распространение неприятных запахов с полигона твердых бытовых отходов “Кучино” на восточную и юго-восточную части г. Москвы, города Балашиха и Реутов Московской области», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
По данным МЧС, за прошедшие сутки поступило 172 обращения от жителей Москвы и 24 обращения от жителей Подмосковья.
«По состоянию на 06:00 20 декабря превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано», — отмечается в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что столичная прокуратура назвала источником загрязнения воздуха сероводородом на юго-востоке Москвы полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино». Жалобы на запах «тухлой квашеной капусты» начали поступать 8 декабря.