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09:26 (мск), источник: Интерфакс

МЧС предупредило о неприятных запахах со свалки «Кучино» из-за ветра

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU — МЧС России сообщило, что со среды по пятницу возможно распространение неприятных запахов с полигона «Кучино» в нескольких частях Москвы и Подмосковья ввиду погодных условий.

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Источник: РИА "Новости"
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«По прогнозу Росгидромета и ВЦМП “Антистихия”, с 20 декабря по 22 декабря метеообстановка будет благоприятно влиять на экологическую обстановку (температура понизится до -5°С, ветер усилится до 5−15 м/с), при этом ветер будет преимущественно северный, северо-восточный, восточный и юго-восточный, при котором возможно распространение неприятных запахов с полигона твердых бытовых отходов “Кучино” на восточную и юго-восточную части г. Москвы, города Балашиха и Реутов Московской области», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным МЧС, за прошедшие сутки поступило 172 обращения от жителей Москвы и 24 обращения от жителей Подмосковья.

«По состоянию на 06:00 20 декабря превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что столичная прокуратура назвала источником загрязнения воздуха сероводородом на юго-востоке Москвы полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино». Жалобы на запах «тухлой квашеной капусты» начали поступать 8 декабря.

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