МЧС предупредило о неприятных запахах со свалки «Кучино» из-за ветра

«По прогнозу Росгидромета и ВЦМП “Антистихия”, с 20 декабря по 22 декабря метеообстановка будет благоприятно влиять на экологическую обстановку (температура понизится до -5°С, ветер усилится до 5−15 м/с), при этом ветер будет преимущественно северный, северо-восточный, восточный и юго-восточный, при котором возможно распространение неприятных запахов с полигона твердых бытовых отходов “Кучино” на восточную и юго-восточную части г. Москвы, города Балашиха и Реутов Московской области», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.