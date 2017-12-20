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09:17 (мск), источник: AmurMedia.ru

ОПФР по Хабаровскому краю: сообщения о выплатах пенсионерам 5000 рублей — ложь

Неизвестные лица в мессенджерах распространяют заведомо недостоверные сведения.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 20 декабря, AmurMedia.

В территориальные органы ПФР Хабаровского края стали поступать обращения граждан о том, что через популярный мессенджер от неизвестного источника они получили призыв срочно подать заявление в Пенсионный фонд на выплату в размере 5 000 рублей. Причем, для этого мошенники призывают пенсионеров лично принести в клиентские службы ПФР пакет документов. В связи с этим, специалисты заявляют, что данная информация не соответствует действительности, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ОПФР по Хабаровскому краю.

Отделение ПФР по Хабаровскому краю сообщает, что информация о выплатах пенсионерам в размере 5 000 рублей является ложной, не соответствующей действительности.

«Уважаемые жители края, не поддавайтесь на уловки мошенников и доверяйте только надежным источникам информации. При получении любого сообщения, где содержится призыв к срочным действиям, влекущим денежные операции, необходим разумный, взвешенный подход», — сообщается на сайте ОПФР.

При любом сомнении в новостях о пенсиях, специалисты советуют прежде всего уточнить сведения на сайте ПФР или позвонить по справочному телефону своего территориального органа ПФР, а также по телефону контакт-центра Отделения ПФР: 8 (4212) 46−01−46.

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