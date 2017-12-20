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09:32 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинские полицейские переходят на усиленный режим работы

Новогодние каникулы в 2018 году продлятся 10 дней. В это время в областном центре запланировано более 270 мероприятий.

В новогодние праздники челябинские полицейские будут работать в усиленном режиме — в городе запланировано более 270 мероприятий, в которых примут участие не менее 100 тыс. человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

В полиции напомнили, что законодательство Челябинской области запрещает проведение фейерверков в ночное время, за исключением новогодней ночи с 31 декабря на 1 января. За нарушение данного правила предусмотрена ответственность в виде административного штрафа для граждан — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей; для должностных лиц — 5−25 тыс. рублей; для юридических лиц — 10−100 тыс. рублей.

Напомним, в 2018 году россиян ждет десятидневный отдых с 30 декабря 2017 по 8 января 2018, совпадающий с новогодними каникулами и Рождеством Христовым. В новогоднюю афишу Челябинска вошли более 40 мероприятий. Одно из самых массовых и долгожданных мероприятий — открытие ледового городка — состоится на центральной площади города 25 декабря. В этот день будут подведены итоги областного конкурса «Дед Мороз и Снегурочка Южного Урала».

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