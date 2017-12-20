Челябинские полицейские переходят на усиленный режим работы

В новогодние праздники челябинские полицейские будут работать в усиленном режиме — в городе запланировано более 270 мероприятий, в которых примут участие не менее 100 тыс. человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

В полиции напомнили, что законодательство Челябинской области запрещает проведение фейерверков в ночное время, за исключением новогодней ночи с 31 декабря на 1 января. За нарушение данного правила предусмотрена ответственность в виде административного штрафа для граждан — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей; для должностных лиц — 5−25 тыс. рублей; для юридических лиц — 10−100 тыс. рублей.