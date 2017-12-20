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09:23 (мск), источник: РИАЦ

Уже в 30 волгоградских медучреждениях введены электронные медкарты

Такой формат работы гораздо удобнее как для врачей, так и для пациентов — волгоградцам не нужно стоять в очередях за картой, что сокращает время посещения лечебной организации.

По данным пресс-службы областной администрации, пилотный проект по внедрению электронных медицинских карт стартовал в Волгоградской области в 2015 году. За это время обучение прошли свыше двух тысяч человек, более семи тысяч врачебных кабинетов получили компьютеры.

На закупку компьютерного, серверного, периферийного оборудования в поликлиники и больницы было выделено около 200 миллионов рублей.

Как сообщили в облкомздраве, благодаря внедрению новых технологий персонал медучреждений получает доступ ко всем необходимым информационным базам: электронной медицинской библиотеке, системам помощи принятия решений и проведения телемедицинских консультаций.

Работы по информатизации планируется провести во всех учреждениях здравоохранения — такую задачу поставил губернатор области Андрей Бочаров. Планируется, что подключение к единой государственной информационной системе завершится к концу 2018 года.

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