Уже в 30 волгоградских медучреждениях введены электронные медкарты

По данным пресс-службы областной администрации, пилотный проект по внедрению электронных медицинских карт стартовал в Волгоградской области в 2015 году. За это время обучение прошли свыше двух тысяч человек, более семи тысяч врачебных кабинетов получили компьютеры.

На закупку компьютерного, серверного, периферийного оборудования в поликлиники и больницы было выделено около 200 миллионов рублей.

Как сообщили в облкомздраве, благодаря внедрению новых технологий персонал медучреждений получает доступ ко всем необходимым информационным базам: электронной медицинской библиотеке, системам помощи принятия решений и проведения телемедицинских консультаций.