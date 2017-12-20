Катар и Санкт-Петербург соединили прямые авиарейсы
Ежедневные пассажирские авиарейсы будет обслуживать Airbus A320.
Ежедневные пассажирские авиарейсы будет обслуживать Airbus A320.
Первый прямой авиарейс Qatar Airways по маршруту Доха —
Рейс QR279 Qatar Airways выполнял Boeing B787 Dreamliner, он вылетел во вторник в 07:30 из международного аэропорта Хамад (HIA) и прибыл в «Пулково» в 13:50 того же дня.
Ежедневные пассажирские авиарейсы будет обслуживать Airbus A320. В самолете 120 мест в
Ранее сообщалось, что регулярное авиасообщение между Петербургом и Республикой Мальтой планируется возобновить после трехлетнего перерыва с 29 марта 2018 года.