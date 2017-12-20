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09:30 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Катар и Санкт-Петербург соединили прямые авиарейсы

Ежедневные пассажирские авиарейсы будет обслуживать Airbus A320.

Источник: Аргументы и факты

Первый прямой авиарейс Qatar Airways по маршруту Доха — Санкт-Петербург 19 декабря совершил посадку в аэропорту «Пулково», сообщается на сайте аэропорта.

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Рейс QR279 Qatar Airways выполнял Boeing B787 Dreamliner, он вылетел во вторник в 07:30 из международного аэропорта Хамад (HIA) и прибыл в «Пулково» в 13:50 того же дня.

Ежедневные пассажирские авиарейсы будет обслуживать Airbus A320. В самолете 120 мест в эконом-классе и 12 мест в бизнес-классе. Кроме того самолеты A320 будут еженедельно доставлять 10 тонн фюзеляжного груза по новому маршруту туда и обратно. Открытие авиасообщения между Петербургом и Катаром увеличит общие объемы импортных и экспортных авиаперевозок с Россией.

Ранее сообщалось, что регулярное авиасообщение между Петербургом и Республикой Мальтой планируется возобновить после трехлетнего перерыва с 29 марта 2018 года.

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