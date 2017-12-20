На вопрос о наличии паразитов в суши ответили в Минздраве РК

Источник: Tengrinews

Так в ведомстве прокомментировали вопрос о том, связано ли потребление суши с заражением паразитами. В Минздраве также дали рекомендации о том, как избежать попадания паразитов в организм.

«Для предупреждения заражения паразитарными заболеваниям необходимо соблюдать осторожность при покупке продуктов и приготовлении пищи, подвергать ее достаточной термической обработке. Лучше покупать овощи или фрукты, а также другие продукты, которые были выращены или изготовлены там, где соблюдаются санитарные нормы. Сырые овощи и фрукты перед употреблением следует хорошо вымыть», — сообщили в ведомстве.

Рекомендуется всегда тщательно мыть руки руки с моющим средством.

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«Не позволяйте детям брать в рот грязь, песок или подбирать что-что с земли. Постельное и другое белье должно быть чистым. Почаще делайте влажные уборки. Если в доме содержится животное, например, собака, тщательно вымойте лапы после прогулки, протрите шерсть. Не ходите в грязной обуви по дому. Если заболел один член семьи, стоит проверить и всех остальных. Если вы путешествуете или едите в общественных местах, то меры предосторожности следует усилить», — комментируют специалисты.

Также сообщается, что вопросами паразитологии в Казахстане занимаются врачи-инфекционисты. Их готовят медицинские вузы, такие врачи работают во всех областях и городах Казахстана.

«Паразитарные заболевания включают в себя целую группу заболеваний (эхинококкоз, альвеококкоз, трихинеллез, аскаридоз, трихинеллез, энтеробиоз, тениаринхоз, трихоцефалез, дирофиляриоз, дерматомикозы, лямблиоз, токсоплазмоз и другие), которые зачастую протекают безсимптомно, в результате чего для ответа на ваш вопрос “сколько казахстанцев имеют паразитов в организме” необходимо провести сплошное обследование населения на наличие паразитов, что не представляется возможным. В целом, по Казахстану регистрируется около 230−250 тысяч случаев инфекционных и паразитарных заболеваний», — сообщили в Минздраве.